Presentazione Guida Michelin 2025: dove seguire la diretta e scoprire i nuovi ristoranti stellati

L’attesa è finita: domani, martedì 5 novembre 2024, Modena ospiterà la cerimonia di premiazione della Guida Michelin Italia 2025, l’evento più atteso della scena gastronomica italiana e non solo. Dopo la Franciacorta la Guida Michelin, per la 70° edizione, la ‘Rossa’ torna in Emilia Romagna, celebrando l’eccellenza culinaria al Teatro Pavarotti Freni.

Alla “Michelin guide ceremony Italy 2025” si accede solo su invito. Ma per tutti i seguaci della Bibbia gourmet e per i foodies in genere potranno seguire in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della “Rossa” e anche su Qn online a partire dalle ore 11.45 circa di domani martedì 5 novembre 2024. Sul palco a presentare la nota conduttrice televisiva e radiofonica Giorgia Surina.

Per spezzare l’attesa partiamo dai numeri. La Guida Michelin 2024 contava 395 ristoranti stellati in Italia, distribuiti da nord a sud: la Lombardia dominava con 60 locali premiati, seguita dalla Campania con 51, dalla Toscana con 41, dal Piemonte con 40 e dal Veneto con 32. A livello globale, l’Italia si posiziona come terza nazione per numero di ristoranti stellati, dopo Francia e Giappone.

Sul palco di Modena, i riflettori saranno puntati prima sui ristoranti che ottengono la prima stella i “monostellati” (che sono i più numerosi), seguiti dagli annunci delle tradizionali stelle rosse e delle stelle verdi (queste ultime riconosciute ai progetti migliori in tema di sostenibilità). In aggiunta, verranno assegnati i premi speciali: il Sommelier Award, il Service Award, lo Young Chef Award, il Mentor Chef Award e il Passion Dessert, dedicato ai migliori pasticceri.

Le regole della Michelin sono note per il loro riserbo, ma la valutazione degli ispettori si basa su cinque criteri fondamentali: qualità dei prodotti, tecnica di cottura, personalità dello chef, equilibrio dei sapori e costanza nella preparazione. A ciascun ristorante possono essere attribuite fino a tre stelle:

Una stella: eccellenza nella qualità e nell’esecuzione dei piatti.

eccellenza nella qualità e nell’esecuzione dei piatti. Due stelle: piatti raffinati, dove emerge chiaramente il talento e la personalità dello chef.

piatti raffinati, dove emerge chiaramente il talento e la personalità dello chef. Tre stelle: cucina superlativa, che si eleva a forma d’arte, con piatti destinati a diventare dei classici.

Nata nel 1898 da un’idea dei fratelli Édouard e André Michelin, la Guida Michelin fu pensata inizialmente come un piccolo libretto per agevolare gli spostamenti dei primi automobilisti francesi, clienti dei loro pneumatici. Con il tempo, si è trasformata nella “Rossa” che conosciamo oggi, un simbolo di qualità e prestigio riconosciuto in tutto il globo.