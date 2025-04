Colomba: 10 proposte rigorosamente artigianali per scegliere il dolce di Pasqua

Dal nord al sud, tradizionali o innovative nel gusto, la Colomba è il lievitato che non può mancare sulle tavole per la Pasqua. Impasto soffice, il profumo delle scorze di agrumi canditi e il suo aroma inconfondibile: la Colomba continua a conquistare il palato di milioni di italiani.

Ecco la nostra selezione di Colombe rigorosamente artigianali, prodotte con ingredienti autentici, che in alcuni casi racchiudono i sapori di un territorio.

1. Olivieri 1882

Colomba classica Olivieri 1882

Racconta l'artigianalità contemporanea di un brand in continuo divenire la Colomba di Olivieri 1882 la pasticceria artigianale di Arzignano (Vicenza) nata come piccola attività di famiglia e diventata un’impresa di artigiani di alta qualità conosciuta in tutto il mondo. Qui il simbolo indiscusso della Pasqua, ormai alle porte, è la classica colomba Olivieri 1882, in tutta la sua leggerezza e sofficità. Una nuvola di gusto che simboleggia l'incessante e costante lavoro di Nicola e Andrea Olivieri, quinta generazione alla guida dell’azienda, nella volontà di offrire un prodotto classico e di qualità eccelsa e costante. Il lievito madre vivo è l'essenza della colomba completamente artigianale che prevede un processo di lievitazione naturale di quattro giorni e che nasce da due impasti intervallati da altrettante fasi di riposo prima della cottura. E' proprio questo lungo procedimento che garantisce leggerezza. Gli ingredienti sono di pregio: le arance candite artigianalmente, la vaniglia Bourbon, le farine da grani selezionati di eccellente qualità, le uova da allevamenti a terra, il burro, ottenuto per centrifuga da latte appena munto. Si presenta ricoperta in maniera uniforme e abbondante da una glassa classica, studiata accuratamente, per garantire un involucro goloso, terminato con mandorle pelate e zuccherini di taglio grande.

Prezzo per la versione classica da 900 grammi: € 39,90

2. Peck

Colomba albicocca e cioccolato di Peck

Nuova ricetta e nuovi gusti per la colomba di Peck, il tempio dell'alta gastronomia di Milano. La storica insegna incarna il “gusto” della Pasqua attraverso proposte dolci e salate. Immancabile il lievitato che rappresenta la Pasqua in tutta la sua tradizione. La Colomba Peck realizzata quest’anno secondo una nuova ricetta, sia per la versione classica che per la novità, Albicocca e Cioccolato. Dedizione e ricerca, per migliorare il bouquet aromatico con un potenziamento della vaniglia Bourbon del Madagascar e nuove arance candite italiane di calibro eccezionale. Interessante lo studio sul bilanciamento della quantità di grasso, per assecondare una Pasqua tardiva e quindi più calda. La lievitazione rimane naturale, lenta e controllata, da lievito madre. Una lavorazione complessiva di 72 ore, a garanzia di morbidezza e leggerezza. La variante con albicocca e cioccolato è realizzata con cioccolato al latte 30%, glassatura con grue di cacao e zucchero.

Prezzo versione Albicocca e cioccolato 1 kg: 44 euro

3. Mamm

La Colomba Casatiello del forno Mamm

Grande novità di quest’anno per la Pasqua 2025 di Mamm, il forno di Udine dal cuore pugliese. E' la Colomba Casatiello, una versione salata ispirata al tradizionale casatiello napoletano, rielabora una celebre ricetta italiana diffusa tra le regioni del Centro-Sud Italia. E' realizzata con eccellenze italiane come il salame friulano dell’Azienda Agricola Pividori di Pagnacco (Ud), la mortadella Slow Food di Bonfatti, il formaggio Latteria della Fattoria Gornati e il caciocavallo del Caseificio Matteo Capozzi di Gioia del Colle. E' accompagnata da una confezione di quattro Rainbow Eggs di Fattoria San'Eliseo, uova naturalmente colorate da galline allevate libere e felici al pascolo tra le colline in Friuli. "Ci sentiamo fortemente legati alle tradizioni del Sud Italia e vogliamo continuare a raccontarle e esaltarle, reinterpretando in questo caso il Casatiello. Abbiamo deciso di trasformarlo in colomba, seguendo il trend dei lievitati salati e il successo del nostro Panettone Bombetta - racconta Roberto Notarnicola, founder di Mamm - Ad esso accostiamo le uova arcobaleno di Fattoria San’Eliseo: la collaborazione con loro è stata naturale e queste bellissime uova rappresentano il nostro comune impegno per ingredienti genuini e sostenibili"

Prezzo Colomba Casatiello 800 g: € 42

4. Pistì

Pisti colomba fette di ananas, albicocca e pistacchio

Il laboratorio artigianale Pistì di Bronte, ai piedi dell'Etna, seguendo un processo di lavorazione lento e accurato per la Pasqua 2025 propone una novità: una colomba con impasto classico, pistacchi, ananas e albicocca. Il gusto dolce e fresco dell’ananas e dell’albicocca si unisce alla croccantezza e all’intensità del pistacchio, prodotto siciliano per eccellenza, dando vita a un abbinamento particolare ma armonioso, un modo diverso per riscoprire un dolce della tradizione con ingredienti che ne esaltano il sapore, senza stravolgerlo. La frutta esotica ricorda una Sicilia multiculturale e cosmopolita, terra di incontro con Arabi e Greci. L'obiettivo del laboratorio nato una quindicina di anni fa da Nino Marino e Vincenzo Longhitano è mantenere il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, creando dolci che raccontano i sapori della Sicilia attraverso materie prime di qualità.

Prezzo formato 750 grammi: 17,50 euro

5. Palazzo di Varignana

La colomba di Palazzo di Varignana

E' ispirato ai colli bolognesi e ai frutti più nobili del territorio, il nuovo Dolce di Pasqua di Palazzo di Varignana (Bo), firmato dal Maestro Pasticcere bolognese Francesco Elmi, recentemente premiato tra i migliori pasticceri al mondo. Una proposta golosa e innovativa che unisce leggerezza, gusto e creatività, per un risultato finale che è molto più di una semplice colomba. L’ingrediente distintivo di questo nuovo Dolce di Pasqua è l’olio extravergine di oliva Vargnano Monocultivar Nostrana, prodotto negli uliveti di Palazzo di Varignana. Pluripremiato e aromatico, questo extravergine sostituisce completamente il burro, regalando un impasto soffice, digeribile e profumato, oltre che senza lattosio (per la versione classica) e ricco di proprietà nutrizionali benefiche come vitamina E, acido oleico, calcio e polifenoli. Farcito da cubetti di arancia candita e profumato dalla vaniglia, il lievitato viene completato da una golosa glassa tempestata di croccanti mandorle e granella di zucchero, ed è disponibile anche nella versione al cioccolato con scaglie di fondente.

Prezzo dolce di Pasqua classico 750g: 35 euro Prezzo dolce di Pasqua al cioccolato 750g: 38 euro

6. Pasticceria Roberto

Pasticceria Roberto di Erbusco

Variegata e di altissima qualità: è la proposta per la Pasqua 2025 del laboratorio della Pasticceria Roberto di Erbusco di Giovanni Cavalleri, titolare e pasticciere pluripremiato. La produzione pasquale di quest'anno ha una novità nel packaging: tutte le colombe sono custodite da una preziosa scatola nei colori arancio e caffè. L’impasto della colomba classica è soffice e al primo morso sprigiona un goloso profumo di vaniglia, che si alterna alla freschezza delle scorze di arancia candita. La ricetta è sempre la stessa: lievito madre, farine selezionate, uova fresche, zucchero, vaniglia di Tahiti e Madagascar, burro di alta qualità, e canditi selezionatissimi La lunga lievitazione, di ben 36 ore, garantisce un prodotto dalla struttura ben alveolata e di una leggerezza ineguagliabile. Oltre alla tradizionale colomba, la Pasticceria Roberto propone anche golose varianti come quella al cioccolato e noci, all’albicocca e vaniglia e senza canditi. Nei formati da 1kg o da 750 per quella senza canditi.

Prezzo farcita al cioccolato con decorazione - 1 kg: 65 euro Prezzo tradizionale – 2 kg: 80 euro

7. Vincente Delicacies

Colomba pesca, pistacchio e cioccolato di Vincente Delicacies

Vincente Delicacies festeggia la Pasqua con la colomba Persica al cioccolato, pesche e pistacchio di Sicilia Un incontro sorprendente tra il carattere intenso del cioccolato fondente, la dolcezza avvolgente delle pesche e la nota croccante del pistacchio siciliano. Un abbinamento nato per esaltare la tradizione senza rinunciare alla ricerca di nuovi sapori, ispirato alla Sicilia come terra di contaminazione culturale e gastronomica. Le colombe di Vincente Delicacies nascono da un forte legame con la Sicilia e la sua tradizione. La lavorazione artigianale e il rispetto dei tempi naturali sono fondamentali per Vincente Delicacies che sceglie una lunga lievitazione con pasta madre, frutta di stagione e materie prime selezionate a chilometro zero. Il tutto in collaborazione con aziende del territorio che condividono valori di qualità ed eticità. Le colombe sono prodotto con lo scopo di valorizzare il patrimonio storico e gastronomico della città di Bronte alla quale Vincente Delicacies è legato.

Prezzo Colomba Persica 750g: 45 euro

8. Pasticceria Martesana

Colombe della Pasticceria Martesana

Nel segno dell'eredità del maestro Vincenzo Santoro, la Pasticceria Martesana di Milano, per celebrare la Pasqua propone la sua collezione pasquale per il 2025, "Milano nel Cuore". Questa edizione speciale è un dolce tributo alla città di Milano e un omaggio al fondatore della Bottega Storica, il Maestro Santoro, reinterpretando le sue creazioni iconiche con l'estro e l'innovazione dei suoi pastry chef. La collezione comprende la Colomba Milano, realizzata con fichi, riso, zafferano e noci. In onore del Maestro ripropone anche la Colomba de l'Enzo, evoluzione pasquale dell'iconico "Panetùn de l'Enzo". Tra le novità anche la Colomba Tris Agrumi con burro delattosato ideata per incontrare le necessità di chi è intollerante al lattosio, e la Colomba Frutti Rossi e Mandorle per chi ama invece il perfetto equilibrio tra dolcezza e croccantezza.

Prezzo Colomba fichi, riso, zafferano e noci - 750 gr: 48 euro

9. Acetaia Giusti

L'originale colomba di Acetaia Giusti

Acetaia Giusti, la più antica casa produttrice di Aceto Balsamico di Modena al mondo che quest’anno celebra 420 anni, propone la sua Colomba pasquale con Aceto Balsamico di Modena IGP firmata Acetaia Giusti. La colomba nasce dalla collaborazione con la storica pasticceria Muzzi, che utilizza un lievito madre di oltre ottant’anni per garantirne sofficità e leggerezza. Il segreto del suo gusto unico sta nell'aggiunta del 3 Medaglie d’Oro Giusti, un Balsamico di Modena Igp che dona al dolce sentori di confettura di prugne, frutti rossi, miele e vaniglia, grazie al suo affinamento in barrique di rovere. L’impasto è arricchito da uvette macerate nello stesso balsamico e da una crema che ne amplifica la fragranza. A completare il tutto, una copertura di cioccolato fondente che equilibra perfettamente la nota agrodolce. "La nostra idea - spiega Claudio Stefani, Ceo di Acetaia Giusti - è stata quella di sperimentare nuove combinazioni che esaltino la versatilità del Balsamico di Modena. Conquesta Colomba vogliamo offrire un’esperienza di gusto inedita, unendo la tradizione dei grandi lievitati con l’intensità aromatica del nostro Balsamico".

Prezzo Colomba all'aceto balsamico di Modena Igp: 35 euro

10. Forno Follador

La Venexiana Forno Follador

Per la Pasqua 2025 Forno Follador di Pordenone accanto alla Colomba propone la Venexiana in tre gusti esclusivi: classica, all'albicocca e agli agrumi. "La Venexiana è il lievitato su cui abbiamo deciso di puntare. È un dolce che racchiude storia, tradizione e un profumo inconfondibile. Conquista tutti con la sua dolcezza equilibrata e la glassatura di mandorle e zucchero. Abbiamo lavorato per renderla ancora più speciale, mantenendo intatta la sua anima veneta, ma arricchendola con ingredienti selezionati che ne esaltano il carattere. È il regalo perfetto per chi cerca un dolce delle feste capace di evocare ricordi e momenti di condivisione”, racconta Antonio Follador. Lievito madre da rinfresco e ricerca sulla materia prima, metodo di lavorazione artigianale e lunga lievitazione di almeno 24 ore, esperienza e fantasia nell’esecuzione di farciture e glasse: sono questi gli elementi fondamentali nella preparazione dei lievitati nel Forno Follador. La Venexiana, dolce tipico del territorio del Veneto e in particolare della città di Venezia è legata alla tradizione della festa di San Marco, che si festeggia il 25 aprile, e consumata per tutto il periodo pasquale. Nasce come evoluzione della fugassa veneta, arricchita dall’influenza dei grandi lievitati come panettone e colomba.

Prezzo Venexiana 800gr: 33 euro