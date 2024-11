Giancarlo Perbellini, chi è il nuovo chef Tre Stelle Michelin 2025

È il nuovo re della tavola rotonda: da oggi potrà sedere, tra pari, al desco dei migliori chef d'Italia. O meglio, al chef's table, per eccellenza, quello con le 3 stelle Michelin idealmente incise al centro, dove l'elite dei cuochi-cavalieri più creativi e di qualità del Belpaese, ha l'onore (e l'onere) di preparare i piatti del Gusto, con la G maiuscola, tra tradizione e avanguardia.

Guida Michelin Italia 2025, tre stelle allo chef Giancarlo Perbellini al centro della foto

Chi è lo chef Giancarlo Perbellini

Lo chef Giancarlo Perbellini che ha ottenuto il massimo riconoscimento della guida Michelin

Giancarlo Perbellini, classe 1964, originario di Bovolone, nel Veronese, chef stellato di lunga data, dal 1996 con una stella e dal 2002 con due, ha ottenuto oggi la consacrazione meritandosi anche la terza stella della Guida Michelin, come già ad ottobre aveva ottenuto le Tre forchette della Guida “Ristoranti d’Italia 2025” del Gambero Rosso. Insomma il top dei top: non ci sono gradini più alti. Il cuoco veronese ha esordito nella pasticceria di famiglia; poi la scuola alberghiera a Recoaro Terme e le esperienze come cuoco a Verona (tra cui al ‘vecchio’ 12 Apostoli), e all'estero, in diversi continenti. Ma Verona è la sua anima o, meglio, la sua Casa. Nel 1996 ottiene la sua prima Stella Michelin e nel 2022 la seconda nel suo locale Isola Rizza, a Verona, che nel 2014 lascia per aprire 'Casa Perbellini', nome anche del programma tv di cui è protagonista su Gambero rosso channel. Le stelle le mantiene ininterrottamemte per 26 anni. Un record. Quindi apre una serie di locali a nome Locanda Perbellini, il primo nel 2018 a Milano, nel 2020 nella versione ‘al mare’ a Montallegro, nel 2021 a Garda con la Locanda Perbellini ai Beati e nel 2022 l'Osteria Mondo d'oro a Verona. Per un anno, dall'autunno 2022 al 2023, guida il caffè e ristoranti Trussardi by Giancarlo Perbellini in Piazza della Scala a Milano.

La svolta, Casa Perbellini 12 Apostoli

Giancarlo Perbellini nel suo Casa Perbellini 12 Apostoli

Nel 2023 il passo decisivo: trasferisce Casa Perbellini ai 12 Apostoli, l'antico locale sapientemente ristrutturato dall'archistar Patricia Urquiola. Casa Perbellini 12 Apostoli, di cui il celebre cuoco veronese è chef patron, ha conquistato oggi la terza Stella Michelin, massimo riconoscimento della ‘bibbia rossa’ francese che mette la ciliegina sua una carriera d’haute cuisine e che arriva alla vigilia del 275° anniversario di un ristorante che ha fatto la storia della gastronomia italiana e veronese.

Giancarlo Perbellini

La consacrazione definitiva, con l’ingresso nel ghota degli chef italiani che vantano le tre stelle Michelin, è un messaggio inequivocabile: Casa Perbellini 12 apostoli, in vicolo Corticella San Marco 3 a Verona, è un locale per cui vale la pena compiere anche un lungo viaggio pur di assaggiare le prelibatezze dello chef. Perbellini, innovatore, è stato tra i primi ad introdurre una cucina 'aperta' affacciata sulla sala; anche oggi la Chef’s Table ai 12 Apostoli è l'esperienza distintiva ed arricchente. Perbellini è anche autore di 4 opere: l'ultima è Classico contemporaneo - la grande cucina di ieri e di oggi Ed. Italian Gourmet 2023. Dal gennaio di quest'anno è Executive chef del Brand Pasta Evangelists e firma il menù del pasta bar all’Harrods Dining Hall di Londra.

Chef Perbellini: “Stupendo portare le Tre Stelle a Verona”

Giancarlo Perbellini insieme alla moglie Silvia Bernardocchi

Alla consegna delle Tre stelle, oggi, martedì 5 novembre 2024, al teatro Pavarotti Freni a Modena, lo chef pluripremiato, a proposito del prestigioso riconoscimento alla sua cucina e al suo locale 12 Apostoli ha dichiarato: “È stato un grande ritorno. È un posto magico, c’è passata la storia della gastronomia e della cultura italiana e portare le tre stelle a Verona è stupendo. Ho cominciato a 14 anni e quest’anno festeggio i 46 anni di carriera e da giovane, in Francia, le mie giornate libere le passavo ad andare a vedere i menu dei grandi ristoranti e sognavo di arrivarci. Una grande parte di questo successo è anche di Silvia (Bernardocchi, ndr), mia moglie, che ha permesso di fare questo triplo salto mortale per arrivare al 12 Apostoli dove c’è una grande squadra dietro che ha contribuito a portarci fino qua. Una squadra di ragazzi giovani con grande entusiasmo e li ringrazio tutti”. “Il 2024 è stato un anno importante. – ha poi aggiunto chef Perbellini - Quando, insieme con mia moglie Silvia, abbiamo deciso di iniziare una nuova ‘avventura’ aprendo Casa Perbellini 12 Apostoli nel luogo dove ho mosso i primi passi da cuoco, tornandoci da chef patron, sapevamo di poter perfezionare la nostra idea di Casa. In questo ambiente ricco di storia, emozioni e sensazioni, è stato naturale per me e per tutto lo staff di cucina e di sala, ricevere stimoli tali per esprimerci al massimo e sviluppare tante idee nuove. Le nostre due Stelle rappresentano la capacità di innovare, sperimentare i sentieri del gusto, ma mantenendo fermi i punti cardine della nostra filosofia: rispetto della stagionalità e del territorio, rigore, disciplina, accoglienza e convivialità. Solo facendo stare bene i nostri ospiti possiamo esprimerci al meglio e in questo luogo magico tutto questo è possibile”.

Il cuoco con la sua Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona, è stato l’unico nuovo chef/locale a Tre stelle per l’edizione 2025 della guida Michelin. I 13 ristoranti già presenti nell’edizione 2024 sono stati tutti riconfermati. I nove locali di Giancarlo Perbellini Casa Perbellini - 12 Apostoli a Verona

Locanda 4 cuochi, Verona

Al capitan della cittadella, Verona

Pizzeria Du de Cope Verona Tapasotto, Verona

Locanda Perbellini Milano

Locanda Perbellini al mare

Osteria Mondo d'Oro, Verona

Locanda Perbellini al Lago, Garda