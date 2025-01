Epifania, l’ultima abbuffata: i dolci della tradizione da nord a sud Italia

Ogni regione d'Italia offre un dolce unico per celebrare l' Epifania, trasformando questa giornata in un viaggio attraverso sapori, ricordi e tradizioni. L'Epifania, un tempo celebrata come il primo giorno dell'anno, segna oggi la conclusione delle festività natalizie . Da antica festa pagana è divenuta un'occasione cristiana, trasformandosi infine nella festa dei bambini per eccellenza, con un tripudio di dolciumi tipici che raccontano storie locali e antiche usanze.

Protagonista immancabile è la calza della Befana , dove il carbone dolce fa la sua comparsa: una delizia nata nel boom economico ma legata a usanze pre-cristiane. Tuttavia, ben prima del carbone dolce, l'Epifania vantava una ricca varietà di dolci speciali, molti dei quali oggi rivivono grazie alla riscoperta delle tradizioni artigianali.

Napoli e gli struffoli: la capitale dolciaria dell'Epifania

A Napoli , gli struffoli regnano sovrani. Queste palline di past lievitata,fritte e immerse nel miele, decorate con canditi e codette, sono il simbolo della dolcezza partenopea . Nelle famiglie più tradizionaliste, l'Epifania diventa anche l'occasione per preparare la prima pastiera dell'anno, un dolce pasquale che richiama l'antica "Pasqua Epifania".

Nord Italia: dolci di tradizione e creatività

A Varese e dintorni il 5 e 6 gennaio si celebrano i Cammelli dolci: fragranti creazioni di pasta sfoglia, oggi spesso farcite con crema, panna o marmellata, che ricordano i doni dei Re Magi.

Spostandosi in Piemonte, la Fugassa d'la Befana , focaccia dolce, nasconde al suo interno simboli di fortuna, come le fave colorate o una moneta. Un prodotto PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale), ha una caratteristica forma che ricorda un sole, con impasto soffice ma ricco, farcito di canditi all'arancia e ricoperto da una glassa croccante a base di mandorle e zucchero.

In Liguria, gli Anicini, dolci all'anice tra biscotto e focaccia, conquistano con la loro semplicità e leggerezza.

Dal Veneto alla Toscana: la varietà dei sapori

In Veneto, la Pinza de la marantega è un pane dolce ricco di uvetta, fichi secchi, arancia candita e pinoli, cotto tradizionalmente sotto la cenere dei falò. In Toscana , si gustano i cavallucci di Siena , biscotti morbidi e speziati, ei Befanini tra Lucca e Viareggio , dolcetti aromatizzati al rhum e realizzati in forme natalizie.

Centro-Sud: tradizioni ricche di gusto

Ad Ancona spiccano le Pecorelle , dolci di pasta sfoglia ripieni di marmellata e frutta secca. In Abruzzo e Molise, i Pepatelli uniscono sapori intensi grazie al pepe nero, cacao, miele, mandorle e buccia d'arancia. Scendendo in Puglia, le Cartellate baresi, modellate come rose e farcite con mosto cotto, ei Purcidduzzi salentini , piccoli gnocchetti fritti e immersi nel miele, raccontano storie di convivialità.

Sicilia: il trionfo della tradizione