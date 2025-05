Un’accoglienza genuina e improntata sulla qualità. I cinquant’anni di ’Teritoria’

Con l’arrivo della primavera sono tante le proposte di ’Teritoria’, la community presieduta dal noto chef Alain Ducasse che riunisce ristoratori, albergatori e viaggiatori impegnati in un’ospitalità autentica e sostenibile, al servizio della vita. Nel 2025 si festeggiano, infatti, i primi 50 anni di attività: era il 1975 quando due albergatori indipendenti francesi decisero di creare un’associazione che rappresentasse un’accoglienza genuina radicata nel territorio, in cui gli scambi e le relazioni umane fossero in primo piano.

Una filosofia che in 50 anni si è affermata nel panorama internazionale e oggi è riconosciuta con il nome di Teritoria, prima guida dell’ospitalità impegnata. Una storia costellata di importanti evoluzioni nel rispetto dei trend del settore turistico-ricettivo e da un significativo rebranding avvenuto a fine 2023, che ha portato con sé nuovi valori e impegni concreti. Nello specifico: diventare una société à mission, preservare la biodiversità attraverso progetti di finanziamento in collaborazione con enti agroforestali e condurre la community verso la sostenibilità ambientale e sociale.

Le attività per celebrare il cinquantesimo sono molte a iniziare dalla pubblicazione della Guida 2025 disponibile in edizione limitata. All’interno vi sono gli oltre 400 indirizzi di Teritoria impegnati nella stessa missione: inventare un turismo che faccia amare il mondo. Ci sono anche una quarantina di new entry degne di nota. L’Italia si pone come Paese trainante dopo la Francia, seguita da Belgio, Spagna, Grecia, Principato di Monaco e Regno Unito. Per la community italiana hanno appena fatto il loro debutto online: UVE Rooms & Wine Bar nelle Langhe, nel borgo di La Morra; Palazzo Martinelli nella parte più tranquilla del centro storico di Sorrento; Hotel Rivage Taormina, sul lungomare, a pochi passi dalla località di Letojanni.

Non mancano le novità anche tra le maison francesi, tra le quali spiccano in Alta Savoia lo Château des Avenières e ad Aix-en-Provence Bastide de Damien. In occasione del cinquantesimo anniversario sono aumentati a quattro i ‘cucchiai’ per classificare le Table Remarquable (ristoranti che si differenziano per una cucina meritevole). Alle già esistenti categorie – in ordine crescente Bonne table, Grande table, Table d’Excellence – si aggiunge Table d’Exception, rappresentata da 4 cucchiai e riservata a quei ristoranti blasonati e in location esclusive, dove l’alta qualità dei prodotti viene valorizzata da abili tecniche culinarie e da un servizio impeccabile.

Infine, è stata da poco lanciata l’iniziativa ‘Immaginiamo l’ospitalità 2050’, un progetto che mira a prevedere in anticipo le richieste e modalità del settore ricettivo di domani. "Solo così si potranno anticipare le sfide future – afferma Ducasse –. Quando vedo il percorso che abbiamo fatto, sono fiducioso per il futuro". Info su www.teritoria.com