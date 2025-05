Brodetto. Fano accende i fornelli

Quattro giorni di zuppe di mare. È tutto pronto a Fano per il Brodetto fest (brodettofest.it), dal 30 maggio al 2 giugno, a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino, Comune di Fano, Regione Marche, Let’s Marche, Camera di Commercio e Ministero dell’agricoltura: cento ospiti, cinquanta appuntamenti tra cooking show, degustazioni guidate, uscite in barca, laboratori per bambini, momenti di divulgazione scientifica, attività a difesa dell’ambiente, talk show con grandi personaggi, mostre d’arte, concerti e spettacoli.

La novità è il ’Villaggio del Gusto’, in collaborazione con marinerie italiane e tipicità del territorio: ospite dell’edizione sarà il ’Ciuppin’ ligure. La BrodettoBoat riapre inoltre la cambusa e serve aperitivi e cene sotto le stelle. Torna anche la gara nazionale dei brodetti con in palio il titolo di Campione italiano dei brodetti e delle zuppe di pesce e primo premio in attrezzatura da cucina. A valutare gli chef: Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola (presidente), Diego Casali, responsabile QN Itinerari, Igles Corelli, volto noto di Gambero Rosso, e Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice, fondatrice del seguitissimo sito italiano di ricette, Giallo Zafferano.

Il Palabrodetto sarà il cuore gastronomico del Festival: qui si esibiranno i grandi cuochi stellati Michelin come lo chef napoletano Roberto Di Pinto del ristorante Sine di Milano. Ai fornelli anche Monica Pannacci con il suo seguito da un milione di follower. Il Festival celebra, in un cooking show, due esempi di eccellenza del territorio ospitando due cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativo di giovani con disabilità: la Cooperativa Giò con ‘OpenHouse’ e la Cooperativa Contatto con il progetto di inclusione sociale ristorante Pizzeria ‘Angelo 2.0’.

Il coordinamento del Palabrodetto è a cura dell’Associazione professionale cuochi Italiani guidata da Antonio Bedini. Gli spettacoli dal vivo sul grande Palco centrale nel Lungomare Simonetti vedranno protagonisti grandi nomi della musica italiana come Raphael Gualazzi, cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore acclamato a livello internazionale e Marina Rei, una delle artiste più complete della scena musicale italiana.

La Musicando Jazz Orchestra presenta il progetto ’Grande Grande Grande… Mina’ con ospite la magnifica voce di Alessandra Doria. E infine lo ’Spazio Bro’, la cucina dei pescatori che porta sulle tavole un mare di brodetto, ’Brodetto&wine’ con i migliori vini del territorio, e ’Brodetto&Kids’ promosso dal Ministero dell’agricoltura sul tema della biodiversità e della corretta e sana alimentazione.

In collaborazione con l’Istituto per le Risorse e Biotecnologie Marine dell’ Irbin Cnr, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e, da quest’anno, con Unimar-Università del mare, grande spazio sarà dedicato ai ’Talk’ sulla biodiversità marina dal titolo ’In profondità’. Fino al prossimo 25 maggio poi ecco ’Aspettando il brodetto’ dedicato al pubblico, nei ristoranti.