Focaccia di Recco col formaggio, la festa di una prelibatezza famosa in tutto il mondo

Puntuale, come tutti gli anni la quarta domenica di maggio, torna sabato 24 e domenica 25 maggio la Festa della focaccia di Recco col formaggio Igp. La manifestazione è uno degli eventi liguri più conosciuti, una Festa, non una sagra con varie postazioni allestite in città dove gli storici panificatori Moltedo e Tossini ed il Consorzio distribuiscono gratuitamente decine di migliaia di porzioni di focaccia.

La focaccia di Recco

La festa celebra un prodotto, così importante per il tessuto economico cittadino che ha reso famosa in tutto il mondo Recco, la città da cui prende origine. E' organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco con il Comune di Recco, il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Città Metropolitana di Genova, Ascom Confcommercio Genova e Fipe Liguria con la collaborazione di Pro Loco Recco, Ascom delegazione di Recco e Consorzio Operatori Economici Recco, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Festa della focaccia di Recco

La storia

La storia narra che la focaccia col formaggio a Recco, come la conosciamo oggi, ha radici antiche. Grazie all'intraprendenza rechelini doc di allora, professionisti panificatori e ristoratori di oggi, come Manuelina, Vittorio, Vitturin, le famiglie Moltedo e Tossini fra i più conosciuti è stata tramandata nel tempo una tradizione secolare. Dal 2015 dopo un lungo percorso promosso e guidato dal suo Consorzio, la Focaccia di Recco col formaggio, è stata registrata fra le Dop e Igp europee che rappresentano il patrimonio gastronomico italiano nel mondo. Recco, grazie alla fama della sua focaccia col formaggio, è diventata a pieno titolo una delle mete più rinomate del "turismo del gusto".

La Festa della focaccia di Recco

La Festa della focaccia di Recco, uno degli eventi liguri più attesi e conosciuti dal pubblico, inizia sabato 24 maggio con un'anteprima dedicato agli alunni delle scuole elementari di Recco. Un pomeriggio speciale, che inizia alle 14.30 nella sala polivalente con il "Piccolo salumante". Il Consorzio Salumi Dop Piacentini guiderà gli alunni alla scoperta del mondo dei salumi di qualità raccontandone storia e tradizione. Al termine le classi partecipanti riceveranno in premio il gioco del “Piccolo Salumante”. Alle 16 in piazza Nicoloso, "I Piccoli focacciai" Nel Dna dei recchesi c’è un posto speciale per la Focaccia di Recco; con passione storici focacciai tramandano ai giovani questo prezioso sapere così che la storia possa continuare, conservando una tradizione che identifica il proprio territorio. I bambini, guidati da mani esperte, prepareranno la loro prima focaccia col formaggio che cuoceranno poi a casa per la più gustosa merenda in famiglia.

Gustando la focaccia di Recco

Domenica 25 maggio entra nel vivo la "La Festa della Focaccia di Recco" a partire dalle 10 del mattino quando si potrà iniziare ad assaggiare la tradizionale focaccia con e senza (cipolle). Le postazioni saranno distribuite in tutto il centro: piazza Nicoloso, via XX Settembre, via Vittorio Veneto e via Trieste. Sarà un’occasione per riscoprire i profumi e i sapori della focaccia più amata della Liguria. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, invece, tutti in fila per la Focaccia di Recco col formaggio Igp, preparata sul momento dai fornai aderenti al Consorzio. In alcune postazioni sarà possibile assistere alla lavorazione in diretta, ammirando la maestria dei gesti e la delicatezza degli impasti che rendono unico questo prodotto.

La preparazione della focaccia di Recco

Tra una degustazione e l'altra alle 12 iniziano "Le sfide della festa", le competizioni sono due. La prima è la “Scianka”, gara in cui i partecipanti si sfidano a mangiare il maggior numero di tranci di focaccia semplice e con cipolle nel minor tempo possibile. La second sfida alle 13.15, "No Limits Challenge”: dieci coppie “coraggiose” estratte a sorteggio nella centrale piazza Nicoloso, con un tifo da stadio, si sfidano per divorare una teglia intera di Focaccia di Recco col formaggio IGP. Tutto il giorno musica, balli e animazione.

Focaccia, ma non solo. Per tutta la giornata ci sono anche esposizioni di antiquariato, hobbisti, sapori, profumi e fiori locali. Animazione per i più piccoli sotto il porticato del Palazzo Comunale. E un benvenuto speciale da parte dei commercianti di Recco che saranno aperti con i loro negozi dedicando offerte speciali agli ospiti della Festa della Focaccia. Da anni la Festa della Focaccia di Recco è anche "Ecofesta" perché viene utilizzato solo materiale Bio e compostabile per il rispetto dell’ambiente: piattini e posate in Mater-bi e in polpa di cellulosa ricavata da fibre residue della lavorazione di alcune piante, quali bamboo e canna da zucchero I prodotti realizzati con le bioplastiche, alla fine del loro ciclo di utilizzo, ritornano alla natura senza arrecare alcun danno all’ambiente.

Festa della focaccia di Recco

Sapori, persone e territorio

Ogni anno la Festa della Focaccia accoglie tra le 20.000 e le 25.000 persone, rendendo Recco vera e propria capitale del turismo gastronomico ligure. Non è solo una festa, ma un’occasione per conoscere questo territorio che fa della sua identità un patrimonio da condividere. La focaccia col formaggio Igp infatti è molto più di un prodotto tipico: è un simbolo di convivialità, di sapere artigianale e di amore per la terra.