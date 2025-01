Giornata mondiale della neve 2025: le mete imperdibili per lo ‘snow hunting’

Il 19 gennaio si celebra la Giornata mondiale della neve, istituita dal 2012 dalla Fis - Federazione Internazionale sci, con l’obiettivo, già dichiarato dal 2007, di portare più bambini sulla neve, per gli aspetti non solo ludici ma anche salutari della montagna e delle attività sportive e ricreative che si praticano all’aria aperta.

Lo Snow World Day si celebra ogni terza domenica di gennaio e dunque nel 2015 cade domenica 19. Per questa speciale occasione la piattaforma Camper Days esperta in viaggi su quattro ruote propone mete suggestive, perfette per lo snow hunting: paesaggi spettacolari, attività sportive e autentiche esperienze ricreative e rigeneranti tra le montagne innevate.

Una vera e propria ‘caccia alla neve’ in Italia e in Europa che unisce avventura e relax, dove ammirare panorami fiabeschi, dedicarsi alle attività invernali e immergersi nella natura ammantata di bianco. Non solo sci ‘puro’, dunque, ma anche località dove percorrere sentieri di fondo, ideali anche per ciaspolate, itinerari lungo laghi ghiacciati, muovendosi tra i numerosi campeggi e le aree di sosta vicino alle piste ed ai luoghi d’interesse, per un viaggio nel cuore dell’inverno.

Prima delle 8 mete da raggiungere, i consigli per chi si muove in camper (ma sono validi, nella maggior parte dei casi, anche pe chi viaggia in auto) di camperdays.it: “Per vivere al meglio un viaggio on the road sulla neve è fondamentale che il proprio veicolo sia equipaggiato con pneumatici invernali, e se necessario, catene da neve, rese disponibili al momento della prenotazione. Inoltre, quando si affrontano strade ghiacciate, è importante mantenere una velocità moderata e lasciare sufficiente spazio tra i veicoli per ridurre i rischi di frenate improvvise su superfici scivolose. Un altro aspetto da non trascurare è la pianificazione accurata del percorso, evitando strade ripide o particolarmente tortuose in condizioni di neve o ghiaccio. Bisogna poi verificare che il riscaldamento del camper sia in ottime condizioni al momento del ritiro del veicolo, per assicurarsi un viaggio a prova di temperature rigide” commenta Maximilian Schmidt, Managing Director di CamperDays.

Ecco dunque le migliori destinazioni in Italia e in Europa per assistere all’incanto dei paesaggi innevati e divertirsi tra sport invernali, escursioni e shopping:

Gressoney Saint Jean Valle d'Aosta (Courtesy of CamperDay_Unsplash)

Ai piedi del Monte Rosa, questo piccolo villaggio alpino è imperdibile per una vacanza in camper all’insegna delle attività invernali, della natura e del relax. Gressoney Saint Jean è visitabile in un paio d’ore e permette di immergersi nella storia del luogo osservando le tipiche “Stadel”: costruite dal popolo dei Walser, si tratta di edifici rurali sorretti da colonne a forma di fungo in legno e pietra ed utilizzate in passato per proteggere i fienili dall’umidità. Inoltre, il paese è comodo per raggiungere il Monterosa Ski, un comprensorio sciistico con oltre 180 km di piste che si estende fino a Alagna Valsesia e Champoluc. Questo territorio presenta inoltre numerosi percorsi per praticare escursioni con le ciaspole: particolarmente nota è quella che conduce al Lago Gabiet tra boschi di abeti e larici innevati e che si conclude in uno spettacolare punto panoramico sul ghiacciaio del Monte Rosa.

La magia della neve in Trentino Alto Adige (Courtesy of CamperDays_Pexels)

È un altopiano spettacolare che si estende ai piedi del massiccio dello Sciliar, un paradiso per chi cerca esperienze autentiche tra natura e tradizioni. gli appassionati di sci trovano qui un accesso privilegiato al comprensorio Dolomiti superski: 181 km di piste per tutti i livelli, servite da impianti moderni e sottopassaggi che semplificano gli spostamenti (il che costituisce un vantaggio se si viaggia in famiglia). Gli amanti dell’adrenalina possono poi mettersi alla prova in uno degli snowpark più apprezzati d’italia. Uno degli itinerari più suggestivi da fare in camper è il giro del Lago Wuhnleger, con viste mozzafiato sul gruppo montuoso del Catinaccio; in questo luogo è possibile osservare un fenomeno straordinario, l’enrosadira (parola in lingua latina che letteralmente significa “diventare rosa”): i raggi del sole fanno sì che le pareti montuose si tingano di tonalità rosse e dorate al tramonto e all’alba, regalando uno spettacolo naturale unico. Non può mancare poi una visita al borgo di Castelrotto con le sue stradine e gli originali manufatti artigianali altoatesini.

Pista di sci a Livigno

Colorato di un candido bianco durante l’inverno, è una destinazione da non perdere per chi desidera vivere la montagna in camper senza concentrarsi esclusivamente sugli sport invernali. Questo splendido angolo della Valtellina è apprezzato non solo per le sue piste da sci e la natura incontaminata, ma anche per l’opportunità di passeggiare tra boutique eleganti e negozi duty-free, rendendolo una meta di riferimento per lo shopping d’alta quota. Poco distante, Bormio conquista i viaggiatori con le sue antiche case in pietra e la sua atmosfera ricca di storia e tradizioni; dopo una giornata trascorsa tra passeggiate rilassanti e pause gourmet, nulla è più rigenerante di una visita alle celebri terme di questa cittadina, immergendosi anche in pieno inverno nelle calde vasche esterne, godendosi il panorama incantato delle montagne innevate.

La Foresta nera innevata, in Germania (Courtesy of CamperDays_Unsplash)

Così chiamata per il colore verde intenso dei suoi alberi, è un luogo che in inverno assume un fascino quasi magico. La zona dei laghi Titisee, composta da cinque pittoresche cittadine, prende il nome di “Feldberg” ed è una destinazione popolare per gli sport invernali grazie ad un comprensorio sciistico moderno e ben attrezzato. Le piste da sci di fondo consentono di praticare questo sport a ritmi più tranquilli: per esempio, la pista notturna a “Im Fang” è illuminata tutti i giorni ed offre ai fondisti condizioni ideali per allenarsi anche di sera. Anche chi preferisce le ciaspole o gli scarponi da trekking può esplorare questa regione nel suo massimo splendore invernale, avventurandosi lungo sentieri che si snodano tra boschi innevati e vallate fiabesche. Friburgo, il cuore pulsante della Foresta Nera, si trova a solo un’ora di distanza: la magia del Natale e dell’inverno anima le piazze di questa città tra luci brillanti, musiche tradizionali e profumi irresistibili. Dallo Schlossberg, la torre panoramica di Friburgo, si gode di una vista spettacolare sulla città e sul paesaggio circostante.

Svizzera innevata (Courtesy of CamperDays_Unsplash)

Situato nella Svizzera occidentale, incastonato tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz, Interlaken è un paesino che tra novembre e marzo si veste di bianco grazie alle abbondanti nevicate. Celebre per i suoi paesaggi, offre l’opportunità di vivere attività invernali nel magnifico scenario delle Alpi Svizzere. Si può iniziare ad esempio con una passeggiata lungo le rive dei due laghi, dove il turchese cristallino dell’acqua si mescola con il bianco candido della neve sui monti circostanti. A poca distanza, le cascate di Giessbach si gettano nel lago di Brienz: qui in inverno il ghiaccio crea sculture trasparenti dalle forme sorprendenti. Non mancano le opportunità di svolgere sport invernali dato che da Interlaken sono facilmente raggiungibili le principali stazioni sciistiche della Svizzera centrale: Jungfrau, Schilthorn, Beatenberg-Niederhorn e Grindelwald. Si può inoltre accedere alla cosiddetta Cima d’Europa, nota anche come Jungfraujoch, grazie ad un treno che viaggia da Interlaken alla stazione più alta d’Europa, a 454 metri di altitudine, rendendo il tragitto in sé già un’esperienza memorabile; una volta in vetta, si può ammirare il maestoso ghiacciaio dell’Aletsch, Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Andorra (Courtesy of CamperDays Andorra_Pexels)

Situata nei Pirenei orientali, Andorra è famosa per il suo clima soleggiato durante gran parte dell’anno, ma anche per le abbondanti nevicate invernali, che ne fanno una meta ideale per lo “snow hunting”. È sede, infatti, di una delle stazioni sciistiche più grandi d’Europa che unisce le località di Ordino Arcalís, Pal Arinsal e Grandvalira, per un totale di più di 300 km di piste. Pal-Arinsal è un vero e proprio paradiso della neve che si distingue per la varietà di sport invernali disponibili. In aggiunta, per gli appassionati di shopping, i negozi duty-free della Capitale del principato, Andorra la Vella, permettono di fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Tra i punti di interesse nel quartiere vecchio della città, chiamato Barri Antic, spicca la Casa de la Vall, simbolo di storia e tradizione e storica sede del Parlamento, e le chiese di Sant Esteve e di Sant Andreu (la più antica di tutta la penisola iberica).

La regione della Carinzia in Austria (Courtesy of CamperDays_Unsplash)

Protagonista indiscusso di questa regione durante l’inverno è il lago Weissensee, una meraviglia naturale che si trasforma nella più estesa pista di pattinaggio su ghiaccio naturale d’Europa: con una superficie di 6,5 chilometri quadrati e uno spessore di 40 centimetri, è una tappa d’obbligo per pattinare in un paesaggio incantevole, per partecipare a partite di curling in gruppo e per sperimentare la pesca su ghiaccio. La Carinzia regala emozioni anche dopo il tramonto: le fiaccolate notturne organizzate nel parco naturale Dobratsch consentono di scoprire la quiete di boschi illuminati solo dalla luce delle torce. Per chi cerca il brivido, invece, le discese in slittino a Katschberg, su un percorso lungo e ben illuminato, permettono di godersi il divertimento invernale sotto il cielo stellato.

Paesaggio spettacolare in Transilvania (Courtesy of CamperDays_Pexels)

Il nome stesso della regione, che significa “oltre la foresta”, evoca un luogo dominato dal mistero e dalla natura. Per chi cerca avventure sulla neve, Poiana Brașov è una delle località sciistiche più apprezzate in Romania con i suoi impianti moderni e piste adatte ad ogni livello di esperienza. La Transilvania non si limita però agli sport invernali: nella ‘vampiresca’ Brașov la neve dona atmosfera al centro storico, dove l’architettura gotica si “intreccia” con il fascino medievale; le stradine acciottolate, incorniciate dal paesaggio innevato, conducono al leggendario castello di Bran (o più conosciuto come il castello di Dracula). A Sibiu, un’altra cittadina di questa regione, la Grande Piazza (‘Piața Mare’) tra le specialità gastronomiche locali spicca il Cozonac, una torta tradizionale preparata con uvetta, noci e cannella.