Weekend a Parigi in treno da Milano con l’alta velocità

Un viaggio in treno da Milano a Parigi per un week end (o una fuga infrasettimanale!) può trasformarsi in un’ispirazione capace di evocare atmosfere d’altri tempi, ma nel massimo del comfort dell’alta velocità.

Solo fino a pochi anni fa sarebbe stato impossibile, oggi invece è realtà: dopo un periodo di sospensione il collegamento ferroviario diretto tra Milano e Parigi è stato ripristinato e permette di raggiungere la capitale francese in circa sette ore.

Viaggiare in treno ha una qualità unica, che permette di apprezzare il percorso e renderlo parte dell’esperienza, godersi il tragitto osservando il paesaggio che cambia a poco a poco.

Ma il viaggio in treno, oltre al fascino innegabile della scoperta del territorio attraverso la sua geografia, possiede anche un vantaggio pratico, perché permette di arrivare direttamente nel centro di Parigi, risparmiando tempo e stress negli spostamenti.

Quanto dura il viaggio e dove si arriva?

I treni Frecciarossa ad alta velocità attraversano le Alpi collegando Milano e Parigi in meno di sette ore. Il Frecciarossa parte da Milano Centrale e arriva a Parigi Gare de Lyon in circa 6 ore e 50 minuti. Al momento sono disponibili due corse al giorno in entrambe le direzioni.

Frecciarossa per Parigi alla stazione Centrale di Milano

Chi desidera organizzarsi per un weekend nella capitale francese può prevedere una partenza da Milano la mattina del venerdì (intorno alle 6:00), con arrivo a Parigi poco prima delle 14:00. Per il ritorno, è possibile scegliere il treno della domenica pomeriggio, con partenza da Gare de Lyon alle 15:18 e arrivo a Milano alle 22:07.

La stazione d’arrivo, Gare de Lyon, si trova nel 12° arrondissement, a est della città, non lontano dalla Bastiglia e dal Marais. Ben collegata con tutta Parigi grazie alla metropolitana (linee 1 e 14) e alla RER A e D, sarà un ottimo punto di partenza da cui iniziare l’esplorazione della città.

Cosa vedere nei dintorni della Gare de Lyon

Celebre per la sua torre dell’orologio, la Gare de Lyon è una delle stazioni più eleganti di Parigi: il ristorante storico “Le Train Bleu”, gioiello Belle Époque, merita una sosta anche solo per un caffè lento con lo sguardo fra stucchi e dorature.

A pochi passi si trova il Viaduc des Arts, un'ex ferrovia sopraelevata trasformata in galleria d’arte e laboratorio per artigiani, perfetta per una passeggiata insolita. Salendo sulla passerella sopra gli archi, si accederà alla Coulée Verte René-Dumont, un parco lineare sopraelevato che attraversa il quartiere fino a Bastille. Nelle vicinanze, si incontra il Marché d’Aligre, uno dei mercati più vivaci di Parigi, dove fare pausa pranzo e andare alla scoperta di souvenir da scovare nei negozi etnici e fra le bancarelle. A poca distanza troveremo Bastille, il Marais e la Promenade Plantée, tutti raggiungibili in pochi minuti.

Quartieri da esplorare subito, a pochi passi dalla stazione

Il quartiere Marais è raggiungibile in meno di 15 minuti con la metro linea 1: può essere il posto da scegliere per iniziare il weekend con una passeggiata tra librerie indipendenti, gallerie d’arte e caffè parigini. Qui si trovano anche il Museo Picasso e la splendida Place des Vosges.

Per mangiare qualcosa è possibile scendere alla stazione Saint-Paul e passeggiare tra le boulangerie della Rue des Rosiers, cuore del Marais e del quartiere ebraico. Un’altra meta per il pomeriggio è Bastille, dedicata in particolare a chi ama la street art e i negozi creativi.

Sabato a Parigi fra arte e passeggiate

Un itinerario per la giornata di sabato? In metro linea 1 da Gare de Lyon possiamo raggiungere Concorde e da lì ritagliarci tempo per una passeggiata nei Giardini delle Tuileries, con arrivo al Louvre. In alternativa, è possibile optare per il Musée d’Orsay, facilmente raggiungibile.

I Giardini delle Tuileries

Pranzo in un bistrot o seduti a un caffè e poi si risale verso Montmartre, dove godersi la vista dalla Basilica del Sacro Cuore. Tornando verso il centro si potrà andare verso la Tour Eiffel e passeggiare lungo la Senna. La cena in uno dei bistrot del Quartiere Latino o del Canal Saint-Martin potrà chiudere la giornata permettendo di assaporare il volto magico di Parigi sotto la luna.

Domenica al mercato

La domenica mattina è perfetta per un giro ai mercati. Vicino alla Gare de Lyon, il Marché d'Aligre è tra i più vivaci della città, con banchi di frutta, fiori e specialità regionali. Dopo una colazione in stile parigino con caffè e pain au chocolat, perché non spingersi fino all’Opéra Bastille? Sarà l’occasione per fare un giro nei giardini del Palais Royal.

La Gare de Lyon è dotata di un deposito bagagli, utile per lasciare i bagagli dopo il check out e fare un’ultima passeggiata camminando leggeri senza ingombri.

Consigli pratici: prenotare con anticipo

I biglietti per il Frecciarossa Milano-Parigi si trovano sul sito Trenitalia e su quello di SNCF. Prenotare con anticipo è una buona idea, anche per approfittare delle offerte più convenienti. Per un weekend breve, meglio optare per un bagaglio a mano compatto o, meglio ancora, uno zaino, utile per spostarsi ovunque senza difficoltà.

Orari

I collegamenti Milano-Parigi prevedono una partenza da Milano alle 6:25 con arrivo a Parigi alle 13:22 e una partenza da Milano alle 15:53 con arrivo a Parigi alle 22:37. Da Parigi è disponibile una partenza alle 7:30 con arrivo a Milano alle 14:07 oppure una partenza alle 15:18 con arrivo a Milano alle 22:07. ll treno ferma a Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino.

Continua, inoltre, a essere disponibile la possibilità di viaggiare su treni Intercity, una soluzione spesso più economica e altrettanto interessante dal punto di vista paesaggistico. In questo caso è previsto un viaggio di circa 8 ore, passando attraverso la Svizzera ed effettuando un cambio a Zurigo e Basilea. Il tragitto potrebbe offrire l’ispirazione anche per una sosta alternativa, cogliendo l’occasione per visitare città come Digione.