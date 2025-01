Toscana, 5 borghi ideali per una fuga d’inverno

Basta un weekend o anche solo una giornata per rigenerarsi, scoprire qualche borgo o fare un po’ di sport. Ecco, dunque, 5 mete ideali in Toscana per un fine settimana invernale tra cultura, sport e relax, senza dimenticare le prelibatezze culinarie.

1.Cutigliano

Cutigliano, in Toscana (fonte Visittuscany)

Cutigliano, situato nella provincia di Pistoia, è un piccolo borgo medievale che sembra uscito da una cartolina. Passeggiando tra le sue stradine acciottolate, si incontrano piazzette suggestive e edifici storici come il Palazzo dei Capitani della Montagna, un edificio del XIV secolo ricco di dettagli decorativi.

Qui da assaggiare un particolare pecorino a latte crudo, il tortello di Melo (pasta fresca ripiena di formaggio, ricotta e bietole) e i piatti a base di funghi e di farina di castagne, come i Necci con la ricotta.

Questo borgo è perfetto per gli amanti degli sport invernali, grazie alla vicinanza al comprensorio sciistico della Doganaccia, raggiungibile in circa 10 minuti di auto. Qui troverete piste di vari livelli, percorsi per sci di fondo e un campo scuola per i principianti.

Come arrivare: Cutigliano si trova a circa 50 km da Pistoia ed è raggiungibile in auto percorrendo la Strada Statale 66.

2. Abbadia San Salvatore

Passeggiata con le ciaspole sul Monte Amiata (fonte visittuscany)

Situato sulle pendici del Monte Amiata, nella provincia di Siena, Abbadia San Salvatore è un borgo ricco di fascino il cui cuore antico si sviluppa attorno alla famosa Abbazia, fondata nel 750 d.C., che rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura medievale della Toscana.

La struttura abbaziale si trova nel cuore del borgo dove fu conservata a lungo la Bibbia amiatina, antichissimo esemplare manoscritto ora costudito nella Biblioteca Laurenziana di Firenze. Molto suggestivala cripta longobarda con le sue trentaquattro colonne. Tre strade ancora uno parallele all'interno del Castello, mentre fuori dall'abitato c'è il museo minerario. Tra le specialità di Abbadia San Salvatore vi sono la zuppa di funghi e le castagne igp, e la Ricciolina, torta tipica locale di pasta frolla farcita di crema al cioccolato, nocciole e meringa.

La vicinanza alle piste da sci del Monte Amiata rende questa località una scelta ideale per chi ama combinare attività sportive e visite culturali. Sentieri innevati e percorsi per ciaspolate completano l’offerta invernale.

Come arrivare: il borgo si trova a circa 65 km da Siena ed è facilmente raggiungibile in auto tramite la Strada Statale 2 Cassia.

3. Badia Prataglia

Sentieri tra le foreste casentinesi a Badia Prataglia (fonte visittuscany)

Badia Prataglia, in provincia di Arezzo, si trova nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Questo borgo è una meta perfetta per gli amanti della natura incontaminata e delle attività all’aria aperta. Le sue foreste di castagni e abeti offrono numerosi sentieri per escursioni e ciaspolate, oltre a itinerari di sci di fondo.

Tra i sentieri c’è quello che collega i Castelletti, come sono chiamati nuclei abitati, sparsi a poca distanza tra loro, che compongono questo particolare comune. Da non perdere la Pieve di Santa Maria Assunta, unico resto di un’abbazia costruita nel 986 e consacrata nel 1008. La cripta è di epoca romana, la fonte battesimale e gli altari laterali risalgono al 1630.

Da gustare l’acquacotta alla tagliatora a base di pane toscano raffermo, verdure, pomodoro, aglio e cipolle, con cui si nutrivano i tagliatori di legna. Vi sono i prodotti del bosco, funghi, castagne, tartufi. A breve distanza si trova Camaldoli, con il suo complesso monastico, un luogo di grande interesse spirituale e storico. Non molto distante si trova il santuario della Verna.

Come arrivare: Badia Prataglia dista circa 50 km da Arezzo ed è raggiungibile in auto seguendo la Strada Provinciale 208 della Verna.

4. Castiglione di Garfagnana

Castiglione di Garfagnana (fonte Borghi più belli d'Italia)

Nella provincia di Lucca, Castiglione di Garfagnana è uno dei borghi più suggestivi, circondato da mura medievali perfettamente conservate. Il Castello del Leone, infatti sorge su un castrum romano: rimaneggiato nei secoli oggi è perfettamente conservato con i suoi 5 torrioni. Per questo motivo è ambientazione ideale per le ricostruzioni in costume. Da vedere anche la chiesa di San Michele.

La vicinanza alle piste da sci del Casone di Profecchia rende Castiglione una meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax e dello sport. Gli itinerari di sci nordico, che attraversano i boschi circostanti, sono particolarmente apprezzati dagli appassionati. La visita può essere anche occasione per assaggiare il farro Igp, la polenta, i necci, focacce di farina di castagne, e prodotti di stagione quali funghi, castagne e tartufi.

Come arrivare: Castiglione di Garfagnana si trova a circa 50 km da Lucca ed è raggiungibile in auto tramite la Strada Provinciale 72.

5. Bagnone

Il comprensorio turistico di Zum Zeri (fonte visittuscany)

Bagnone, situato nella Lunigiana, in provincia di Massa-Carrara, territorio che, quando hanno preso vita le regioni, avrebbe dovuto avere vita autonoma col nome di Lunezia, è un borgo racchiuso in un antico castello, sede di un marchesato: dall’alto del torrione si controllava la via Francigena che scorreva più sotto. A Bagnone venne portata una reliquia della Santa Croce, all’interno della Chiesa del Castello.

Qui, tra i vicoli medievali e i portici in pietra, si racconta la leggenda di un giglio fiorentino portafortuna inciso sulle colonne dei portici medievali, attirerebbe ricchezze e buona sorte. Qui si gustano i prodotti tipici e gastronomici della Lunigiana, tra cui i testaroli, la torta d’erbi, quella di patate, quella di zucca e patate, quelle di porri, di mandorle, la barbotta, lo sgabeo, la bomba di riso, i tortelli alla bagnonese, la patona e i panigacci. Per gli amanti dello sci, Zum Zeri, una piccola stazione sciistica con 12 chilometri di piste, offre divertimento e panorami spettacolari che, nelle giornate limpide, si estendono fino al mare.

Come arrivare: Bagnone dista circa 40 km da Massa ed è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A15 Parma-La Spezia con uscita a Pontremoli.

Fonte: visittuscany.com