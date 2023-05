Guerra Ucraina, Zelensky a Londra incontra “l’amico” Sunak. Prima vittoria di Kiev a Bakhmut

9:10 Zelensky a Londa Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra per una visita a sorpresa, durante la quale incontrerà il primo ministro britannico, ''l'amico Rishi'' Sunak. Lo annuncia lo stesso Zelensky su Twitter. ''Oggi Londra. Il Regno Unito è un leader quando si tratta di aumentare le nostre capacità a terra e in volo. Questa collaborazione continuerà oggi. Incontrerò il mio amico Rishi. Condurremo negoziati sostanziali faccia a faccia e nelle delegazioni'', ha scritto il presidente ucraino in un post.

9:24 Gli ucraini: “Prima vittoria a Bakhmut” I militari ucraini parlano di un "primo successo" nell'offensiva nella zona di Bakhmut, nell'est dell'Ucraina. "L'avanzata delle truppe nella direzione di Bakhmut" è "il primo successo dell'offensiva" a difesa di questa città che i russi tentano di conquistare da mesi, secondo il comandante delle forze di terra delle Forze Armate ucraine, Oleksandr Syrsky. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Kiev.

9:33 Prigozhin offre informazioni ai militari ucraini Il leader del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeniy Prigozhin, avrebbe offerto ai militari ucraini informazioni su dove attaccare le postazioni russe se l'esercito di Kiev si fosse ritirato dalle zone attorno alla città assediata di Bakhmut. Lo scrive il Washington Post in esclusiva, citando documenti dell'intelligence statunitense.

9:45 Londra invia centinaia di droni e missili all’Ucraina «Oggi il primo ministro (Rishi Sunak) confermerà (a Volodymyr Zelensky) l'ulteriore fornitura da parte del Regno Unito di centinaia di missili di difesa aerea e ulteriori sistemi aerei senza pilota, tra cui centinaia di nuovi droni d'attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 km», si legge in un comunicato di Downing Street che conferma l'incontro a Londra fra Sunak e il presidente ucraino Voldymyr Zelensky. «Questi saranno tutti consegnati nei prossimi mesi mentre l'Ucraina si prepara a intensificare la sua resistenza all'invasione russa in corso». L'incontro a avrà luogo nella residenza del primo ministro a Chequers.

10:05 Cina: Attivi per cercare accordo di pace fra Ucraina e Russia "La Cina, insieme alla Comunità internazionale, continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nella ricerca di una soluzione politica alla crisi tra Russia e Ucraina": è quanto ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, rispondendo a una domanda sulla missione dell'inviato speciale per gli Affari euroasiatici, Li Hui, in partenza oggi alla volta di Ucraina, Polonia, Francia, Germania e Russia. Secondo quanto riportato dal Global Times, Wang ha precisato che maggiori dettagli sulla missione verranno forniti presto.

10:10 L’appello globale di Sunak: “Aiutare Kiev” Il premier britannico Rishi Sunak ha lanciato un appello globale agli alleati occidentali per sostenere militarmente l' Ucraina «in questo momento cruciale», riferendosi alla controffensiva delle truppe di Kiev per respingere l'invasione russa. È quanto si legge nel comunicato diffuso da Downing Street diffuso prima dell'incontro col presidente Volodymyr Zelensky a Chequers, la residenza ufficiale di campagna del primo ministro. Sunak si impegna a portare avanti il suo appello nel corso dei prossimi vertici internazionali al Consiglio d'Europa e nel G7.

10:19 Kiev: 199mila soldati russi morti da inizio guerra Sono 199.460 i soldati russi che hanno perso la vita nella guerra in Ucraina, 580 solo nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le forze armate di Kiev, sottolineando che 7.336 carri armati in dotazione dell'esercito russo sono stati distrutti dall'inizio dell'invasione, 11 nell'ultima giornata

10:22 Esplosioni a Lugansk Due esplosioni hanno scosso oggi la città di Lugansk, annessa dalla Russia, già colpita la scorsa settimana in quello che le autorità filorusse hanno definito il primo attacco messo a segno da Kiev con i missili Storm Shadow forniti da Londra. "Due esplosioni sono state registrate nei pressi del terminal di bus di Lugansk. Dovevano essere missili. È lo stesso scenario", ha scritto su Telegram l'ex ambasciatore della Repubblica popolare di Lugansk a Mosca, Rodion Miroshnik, facendo riferimento all'attacco del 12 maggio con i missili britannici, in cui sono rimasti feriti sei bambini.

10:45 L’inviato cinese sarà in Ucraina domani e dopo L'inviato cinese Li Hui, rappresentante speciale per gli affari eurasiatici incaricato di discutere una soluzione alla guerra in Ucraina, visiterà Kiev domani e mercoledì: lo ha dichiarato all'AFP un alto funzionario del governo ucraino. «Sarà a Kiev il 16 e il 17 maggio», ha dichiarato il funzionario a condizione di anonimato. Secondo Pechino, Li Hui, ex ambasciatore cinese in Russia, si recherà da lunedì in Ucraina, Polonia, Francia, Germania e Russia per discutere di «una soluzione politica della crisi ucraina»

11:30 Missile russo su un ospedale in Donbass: 4 morti Un missile russo ha ucciso 4 persone in un ospedale ad Avdiivka, nella regione di Donetsk in Donbass. Lo ha detto sul suo profilo Telegram il governatore ucraino della regione, Pavlo Kyrylenko.

11:35 Rinforzi russi a Bakhmut “Tutto è difficile a Bakhmut e dintorni. Molto. Nonostante tutto, le nostre truppe sono riuscite ad avanzare per diversi giorni”. Lo scrive su Telegram la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar sottolineando che “i russi non cambiano i loro obiettivi. Stanno trascinando le loro unità d'assalto anfibie alla periferia di Bakhmut. I pesanti combattimenti continuano. La difesa di Bakhmut continua2

12:00 Mosca: Missili britannici causeranno ulteriori devastazioni La fornitura di missili da crociera Storm Shadow dalla Gran Bretagna all' Ucraina «non può avere effetti fondamentali» sul conflitto in corso, ma porterà solo a «ulteriori devastazioni». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe.