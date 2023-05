Zelensky in Germania, “armi e ricostruzione”. Massiccio attacco russo nella notte a Kharkiv

9:51

L’intelligence ucraina riceverà 105 droni Vector da Berlino

L’intelligence militare ucraina riceverà 105 droni Vector, in base al contratto stipulato tra il ministero della Difesa di Kiev e il produttore tedesco Quantum-Systems GmbH, come riferisce Ukrinform. “Questo è il secondo lotto di droni Vector per l’esercito ucraino, finanziato dal governo tedesco. Nell’agosto 2022, l’Ucraina ha ordinato e ricevuto 33 droni tedeschi dello stesso modello, che hanno dimostrato la loro elevata efficienza sul campo di battaglia”, ha dichiarato la direzione dell’intelligence, osservando che “ci vogliono due minuti per iniziare a lavorare con il drone Vector”.