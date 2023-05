Il presidente Mattarella a Zelensky: “Siamo pienamente al vostro fianco”

7:20 Analisti Isw: “Le truppe di Kiev avanzano a Bakhmut” A partire dal 12 maggio, “le forze ucraine hanno guadagnato terreno a nord-ovest di Bakhmut in contrattacchi localizzati”: lo scrivono gli analisti dell’Institute for the Study of War, che citano anche un video in cui si vedono truppe russe in fuga dal fuoco dell’artiglieria ucraina sulla riva meridionale del bacino idrico di Berkhivske, a circa 4 km a nord-ovest di Bakhmut. “Questo filmato conferma visivamente le affermazioni fatte da diversi blogger militari russi secondo cui le forze ucraine hanno guadagnato terreno a nord-ovest di Bakhmut nell’area tra Bohdanivka e Berkhivka”. Venerdì il vice ministro difesa dell’Ucraina Hanna Malyar ha detto che l’esercito ucraino e’ avanzato di 2 km in direzione di Bakhmut; e il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha invitato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu a Bakhmut per “valutare in modo indipendente la situazione attuale”.

13-05-2023 08:01:00 Kiev: oltre 198mila soldati russi uccisi Sarebbero ormai quasi 200.000, secondo Kiev, i militari russi morti dall’inizio del conflitto in Ucraina, nel febbraio dello scorso anno. L’ultimo aggiornamento dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook parla di “circa 198.260” soldati russi “eliminati” nei combattimenti dal 24 febbraio del 2022, 590 dei quali nelle ultime 24 ore. Le forze di Kiev confermano tra l’altro la distruzione di 3.751 tank e 3.095 sistemi di artiglieria. Distrutti o abbattuti, stando al bollettino degli ucraini rilanciato da Ukrinform, 2.665 droni e 970 missili da crociera.

8:38 Kuleba agli Usa: importante avere gli F-16 Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha riferito su Twitter di avere “parlato con il segretario di stato Usa Antony Blinken, per coordinare le prossime forniture di armi, la nostra cooperazione con il Sud del mondo e l’istituzione di un Tribunale speciale”. Kuleba ha aggiunto di aver dato “molta attenzione all’importanza di fornire all’Ucraina gli F-16 e alle misure necessarie per iniziare l’addestramento dei piloti ucraini”.

9:30 Kiev: 6 bambini feriti in attacchi missilistici a Luhansk Sei bambini sono rimasti feriti in attacchi missilistici nella città di Luhansk occupata dai russi. Lo ha riferito Leonid Pasechnik, capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk, precisando che quattro di loro hanno ricevuto assistenza completa e due adolescenti con ferite di gravità moderata sono stati ricoverati nell’ospedale clinico pediatrico repubblicano. Anche alcune infrastrutture civili sono state danneggiate a causa degli attacchi aerei”.

9:54 Ucraina: filorussi, su Lugansk raid con missili Storm Shadow I missili anglo-francesi a lungo raggio Storm Shadow sono stati utilizzati dalle forze ucraine per attaccare Lugansk, ieri. Lo ha denunciato l’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, in Donbass, come riportano i media russi. Secondo il comunicato, nell’attacco di ieri, è stato usato anche un missile Ad,-160B Mald di fabbricazione statunitense. La Gran Bretagna è stato il primo tra i Paesi alleati a inviare missili a lungo raggio a Kiev, sulla base della garanzia che non verranno usati per attaccare il territorio russo. “L’uso degli Storm Shadow consentirà all’Ucraina di respingere le forze russe che si trovano all’interno del territorio ucraino”, ha specificato il ministro della Difesa di Londra, Ben Wallace.

10:28 Zelensky atterrato a Ciampino Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato nell’area militare all’aereoporto romano di Ciampino. Ad accoglierlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e l’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk. L’auto con a bordo il numero uno ucraino, scortata da numerose auto con a bordo agenti di sicurezza, si poi messa in moto in direzione di una Roma blindatissima. Le prime parole del presidente: “Oggi a Roma, visita importante per avvicinarsi alla vittoria”.

NaN:NaN Ucraini in piazza Barberini Un centinaio di cittadini ucraini residenti in Italia si è ritrovato in un pacifico sit-in di accoglienza in piazza Barberini. Cinturati dai poliziotti del Reparto Mobile hanno bandiere e cartelloni di benvenuto a Zelensky, da poco arrivato nella Capitale. Cantano l’inno nazionale, per niente scalfiti dalla pioggia e, all’Adnkronos, dicono: ‘’Siamo qui per il nostro grande presidente. Non sappiamo se si fermerà, ma ci speriamo’’.

12:10 Zelensky dal presidente Mattarella Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accogliere nel cortile del palazzo il picchetto d’onore. In questi momenti è iniziato il colloquio.