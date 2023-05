Ucraina, il ministro degli Interni del Luhansk salta in aria dal barbiere

Roma, 15 maggio 2023 - Una bomba lanciata dentro al negozio del barbiere a Luhansk ha ferito in maniera grave Igor Kornet, ministro dell'Interno dell'amministrazione filorussa. Nell'attentato è rimasto ucciso un passante e anche tre guardie di sicurezza sono state ferite. Il capo ad interim della Repubblica popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik, ha confermato: "A seguito dell'esplosione nel centro di Lugansk, sette persone sono rimaste ferite. Tutti i feriti sono stati ricoverati in strutture mediche della repubblica. Quattro uomini sono in gravi condizioni, tra cui un ragazzo di 17 anni, così come il ministro ad interim degli Interni Igor Kornet".

Filorussi, ministro Interno Lugansk ferito in tentato omicidio

L'attentato sarebbe opera dei servizi di sicurezza ucraini del Ssu, scrive Ukrainska pravda, citando fonti delle forze di sicurezza ucraine. Anche le agenzie russe come Ria Novosti e Tass parlano di attentato.