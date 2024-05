Studenti pro Gaza. Rivolta negli Usa. Campus occupato

Sale la tensione alla Columbia. Durante l’altra notte, maschere e kefiah in testa, un gruppo di manifestanti pro-palestinesi, circa 200, ha sfidato l’ateneo occupando Hamilton Hall, uno dei principali edifici accademici del campus che nel 1968 divenne il simbolo della protesta anti-Vietnam. Uno stendardo con su scritto ‘Intifada’ e ‘Student Intifada’, la parola araba che significa ribellione, è stato appeso a una delle finestre dell’edificio. Per tutta risposta l’università ha bloccato tutti gli accessi al campus, tranne quello della 116esima strada, e minacciato di espulsione gli studenti entrati con la forza a Hamilton Hall. Solo gli allievi che risiedono in uno dei sette dormitori e il personale essenziale sono potuti entrare o uscire ieri dal cancello su Amsterdam Avenue. È stata chiusa all’ultimo momento anche la Butler Library, la principale biblioteca del campus, nella settimana prima degli esami di fine anno accademico, con grave frustrazione di vari studenti.

"L’occupazione di un edificio universitario è sbagliata", ha criticato gli ultimi sviluppi il presidente Joe Biden che poi, attraverso il portavoce Andrew Bates, ha condannato l’uso della parola intifada "così come le altre espressioni d’odio usate negli ultimi giorni". Anche Donald Trump ha voluto dire la sua: paragonando le proteste pro-Gaza nelle università all’assalto a Capitol Hill, l’ex presidente si è chiesto se gli studenti subiranno punizioni simili a quelle di chi è stato accusato per il 6 gennaio 2021.

Ma non è solo alla Columbia che la tensione è in aumento: le autorità hanno chiuso il campus della Portland State University dopo che gli studenti avevano occupato una biblioteca, mentre la polizia ha effettuato arresti in California e North Carolina. A New York gli agenti restano vigili, ma fuori dal campus: "Entreremo solo dietro specifica richiesta dell’università o per un pericolo immediato", ha detto uno dei più alti in grado del dipartimento, Jeffrey Maddrey. Altrove invece le manifestazioni hanno perso slancio. La polizia ha sgomberato un edificio amministrativo occupato al California State Polytechnic University di Humboldt, mentre le tendopoli sul campus di Yale e della University of Pittsburgh sono state abbandonate senza incidenti.

È la Columbia dunque a restare l’epicentro e il simbolo del movimento. L’occupazione di Hamilton Hall ha dato fastidio a numerosi professori che hanno dato la colpa all’ateneo, non agli studenti, per aver portato la crisi al punto di quasi rottura. "Gli studenti sanno cos’è successo qui nel 1968", ha detto ieri Stephanie McCurry, una professoressa di storia. "Hamilton fu un luogo chiave e la reazione dell’amministrazione mi preoccupa".