Ucraina news live: attacco “eccezionale” su Kiev. “Abbattuti 6 missili ipersonici russi”

9:12

Attacco aereo “eccezionale” su Kiev

Secondo le informazioni preliminari, la difesa aerea ucraina ha distrutto la maggior parte dei droni e dei missili russi, i cui detriti sono caduti nei distretti di Shevchenkivskyi, Sviatoshynskyi, Solomianskyi, Obolonskyi e Darnytskyi. I danni maggiori sono stati segnalati nel distretto di Solomianskyi, dove è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale. I detriti dei droni e dei missili sono caduti sulle auto parcheggiate, nei cortili e nei parchi degli altri distretti. Al momento non si segnalano vittime.