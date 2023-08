Chi è Surovikin, il ‘generale Armageddon’ arrestato da Putin. Il custode dei segreti di Prigozhin

Mosca (Russia) 16 agosto 2023 – Il generale Sergei Surovikin, conosciuto in patria come “Generale Armageddon”, sarebbe agli arresti domiciliari. Lo riferiscono alcune fonti militari e blogger russi vicini all’esercito. Ma chi è Surovikin? Perché sarebbe stato arrestato? Quali sono i suoi rapporti con la Wagner e con Prigozhin (il comandante del gruppo mercenario)? E come mai un così alto ufficiale, recentemente premiato dal presidente Vladimir Putin, sarebbe caduto così in disgrazia?

Vladimir Putin decora Sergei Surovikin (Ansa)

L’arresto

Il generale russo Sergei Surovikin, ritenuto un alleato del capo di Wagner in esilio Evgeny Prigozhin, è stato rimosso dal suo ruolo e si trova agli arresti domiciliari. Lo scrive Politico, citando blogger e media militari russi. Il blog VChK-OGPU, considerato vicino alle forze di sicurezza russe, ha riferito domenica scorsa che Surovikin si trova "in una specie di arresti domiciliari", non può lasciare l'appartamento ma può ricevere visite e ha incontrato molti dei suoi subordinati. Informazioni che non fanno altro che rilanciare ciò che già era stato detto a fine giugno, ma mai confermato, circa il suo arresto.

Perché generale Armageddon

Surovikin, noto come "Generale Armageddon" per le sue strategie militari aggressive in Cecenia e Siria, scrive ancora Politico, non è stato visto in pubblico dal tentativo di Wagner di marciare su Mosca a giugno. Secondo alcune indiscrezioni lo stesso Surovikin era a conoscenza dell'ammutinamento di Prigozhin. Fino a gennaio Surovikin era stato a capo di tutte le truppe e le forze militari russe impegnate nel conflitto in Ucraina. Probabilmente il ruolo di comando più importante in questo momento fra gli ufficiali russi.

La Cecenia

Dal giugno 2004 ha guidato la 42ª Divisione fucilieri motorizzata delle guardie, di stanza in Cecenia. È stato capo di stato maggiore della 20ª Armata delle guardie dal 2005, e nell'aprile 2008 ne è diventato comandante. Nel novembre 2008 Surovikin è diventato capo della direzione delle operazioni principali dello stato maggiore generale. Nel gennaio 2010 è diventato capo di stato maggiore del distretto militare Volga-Urali, che poco dopo è diventato parte del distretto militare centrale.

Eroe in Siria

Il 9 giugno 2017 è stato presentato ai rappresentanti dei media come comandante delle forze armate russe dispiegate in Siria. Nel settembre 2017, Surovikin è stato citato dai media russi come probabile successore di Viktor Bondarev, che il 26 settembre è stato sollevato dalla carica di comandante delle forze aerospaziali.

Secondo un rapporto pubblicato dal gruppo RBK il 2 novembre 2017 che citava una fonte anonima del ministero della Difesa, Surovikin aveva ricevuto tale nomina nonostante le sue obiezioni iniziali. Alla fine di novembre 2017, Krasnaja Zvezda, il giornale ufficiale del ministero della Difesa russo ha riferito che Surovikin era stato nominato comandante delle forze aerospaziali con decreto presidenziale del 22 novembre.

La TASS ha sottolineato che Surovikin è diventato il primo comandante di armi combinate nella storia della Russia e dell'Unione Sovietica ad essere messo a capo delle forze aeree russe o sovietiche. Il 28 dicembre è stato nominato Eroe della Federazione Russa per la sua guida del Gruppo di forze in Siria.

Sotto il comando di Surovikin, è stata raggiunta una svolta significativa nella lotta contro l'opposizione siriana. Il governo siriano ha ripreso il controllo di oltre il 50% della Siria entro la fine del 2017 dopo una serie di campagne militari di successo. Secondo diversi commentatori militari russi, è stato Surovikin a invertire le sorti della guerra in Siria.

L’Ucraina

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, è stato nominato dapprima comandante del "gruppo Sud" delle forze armate russe, per poi diventare l'8 ottobre comandante di tutte le truppe russe impiegate in Ucraina. Il 18 ottobre 2022, ha dichiarato in un'intervista ai media russi che "il nostro avversario è un regime criminale, mentre noi e gli ucraini siamo un popolo e vogliamo la stessa cosa: che l'Ucraina sia un paese amico della Russia e indipendente dall'Ovest".

Secondo fonti vicine al Cremlino, Surovikin è un sostenitore di attacchi su larga scala contro infrastrutture civili. Il 9 novembre 2022, in un incontro televisivo con il ministro della difesa russo Sergej Šojgu, Surovikin ha rilasciato una dichiarazione pubblica ai media russi, insieme ad altro personale militare, raccomandando il ritiro delle forze russe da Cherson per salvare le truppe russe che rischiavano di essere intrappolate. Nella stessa apparizione televisiva, Shoigu ha approvato il ritiro.

La sua rimozione

Il suo avvicinamento alle intenzioni golpiste del gruppo Wagner potrebbe essere successivo alla decisione di Putin di rimuoverlo dalla guida delle armate russe in Ucraina e di sostituirlo, lo scorso gennaio, con il generale Gerasimov.

La vicinanza alla Wagner

Nel maggio 2023, è stato riferito che Surovikin aveva "rappresentato gli interessi" del Gruppo Wagner presso il Ministero della difesa russo negli ultimi anni. Secondo la CNN, prove documentali indicavano Surovikin come un membro ufficiale della Wagner insieme ad altri 30 alti ufficiali militari russi.

Il 24 giugno 2023, durante l'ammutinamento del Gruppo Wagner contro il governo russo, Surovikin apparve su un video pubblicato su Telegram in cui chiedeva alle forze ribelli di fermare la rivolta. Secondo quanto riferito, Surovikin scomparve dopo l'evento.