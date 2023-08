Ucraina news live, Kiev ammette attacchi al ponte di Crimea con droni marini. Cnn mostra video

1:00 L’India non invita l’Ucraina al G20 L'India ha scelto di non invitare l'Ucraina al vertice del G20 del prossimo mese. Lo riporta Sky News, aggiungendo che la Russia è stata invece invitata nonostante gli appelli a espellerla dal gruppo. Un elenco formale degli invitati pubblicato sul sito del G20 mostra che sono stati invitati 8 Stati non membri: Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. È prevista anche la Spagna tra i non membri, come invitato permanente. Spetta al Paese ospitante decidere quali non membri invitare ogni anno. Kiev era stata invitata al summit in Indonesia nel 2022 e al G7 in Giappone a inizio anno.

4:00 Kiev: droni russi verso il porto di Izmail L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato ieri sera che un folto gruppo di droni dell'esercito russo è entrato nella foce del fiume Danubio e si è diretto verso il porto fluviale di Izmail, vicino al confine con la Romania. L'infrastruttura portuale di Izmail è cruciale in particolare per le esportazioni di grano di Kiev. Un attacco russo a questo porto ha fatto aumentare i prezzi alimentari globali all'inizio di agosto.

6:21 Mosca: abbattuti tre droni ucraini nella regione di Kaluga Le difese missilistiche russe hanno abbattuto tre droni ucraini che tentavano di attaccare obiettivi nella regione di Kaluga, che confina con quella di Mosca: lo afferma oggi il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass. “Intorno alle 5 il tentativo del governo di Kiev di utilizzare tre veicoli aerei senza equipaggio per un attacco terroristico alle strutture nella regione di Kaluga è stato sventato: le difese missilistiche russe hanno prontamente rilevato e distrutto tutti i droni”, ha affermato il dicastero specificando che non si registrano danni o vittime. Le incursioni di droni d'attacco nei territori controllati dalla Russia sono aumentate nelle ultime settimane, in particolare per prendere di mira la capitale. Questa è almeno la quinta volta che la Mosca afferma di aver abbattuto droni nella regione di Kaluga, dopo attacchi simili il 3, il 7 agosto, giovedì e sabato scorsi.

7:54 Kiev: esercito ucraino riconquista Urozhane, nel Donbass Passo significativo dell'avanzata ucraina nel Donbass. Secondo quanto reso noto dal vice ministro della Difesa ucraino Hanna Malyar, l'esercito avrebbe riconquistato il centro abitato di Urozhane nella regione di Donetsk. “Il raccolto è stato mietuto. I nostri difensori sono trincerati ai confini” della cittadina, ha detto Malyar, sottolineando che nel quadrante sono in corso ulteriori azioni offensive.

8:11 L’Ucraina rivendica gli attacchi in Crimea, c’è un video Il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi dello scorso ottobre e del mese scorso al ponte di Crimea. La Cnn ha ottenuto in esclusiva dalla Sbu i video dell'attentato di luglio in cui si vede un primo drone, imbottito con 850 kg di esplosivo, avvicinarsi al pilone colpito e un secondo drone che si dirige verso il lato ferroviario del ponte. Il capo dell'Sbu, Vasyl Maliuk, ha detto alla Cnn che l'attacco di luglio è stato realizzato con droni marini sperimentali (i 'Sea Baby') e che ne seguiranno altri. Maliuk non fornito dettagli sull'attacco dell'8 ottobre 2022.

8:51 Odessa, attacco russo ai granai Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con droni kamikaze nella regione di Odessa, nel sud dell'Ucraina, danneggiando “magazzini e granai”: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper, come riporta Unian. “L'obiettivo principale era l'infrastruttura portuale e cerealicola nel sud della regione. Magazzini e granai sono stati danneggiati a seguito di colpi nemici su uno dei porti del Danubio - a detto Kiper -. Gli incendi risultanti sono stati rapidamente domati dai dipendenti del Servizio di emergenza statale”. I droni provenivano da Primorsko-Akhtarsk, nel sud della Russia.

8:55 Kiev: “Prepararsi a guerra lunga, non finirà a primavera” La guerra in Ucraina non finirà tra “due-tre settimane”, “entro la fine dell'anno” o “la prossima primavera”: lo afferma su Telegram la vice premier e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk. “Quanto durerà la guerra? - si chiede Vereshchuk -. Dobbiamo essere onesti. In questa guerra, il percorso verso la vittoria sarà lungo e difficile. 'Due-tre settimanè, 'entro la fine dell'annò, 'la prossima primaverà: Tutto questo non è vero. Dobbiamo prepararci a una lunga lotta. I cittadini e il governo, tutti devono prepararsi a una guerra lunga e difficile. Solo allora vinceremo”.