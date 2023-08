Russia, crolla il rublo. La Banca centrale alza tasso al 12%. Ucraina, Kiev: colpite abitazioni a Leopoli e Lutsk. Morti e feriti

Roma, 15 agosto 2023 – La guerra in Ucraina continua a colpi di missili e ripercussioni economiche, con il rublo che cade a picco e la Banca centrale russa che deve correre ai ripari.

Gli attacchi missilisti in Ucraina

Tre persone sono state uccise dagli attacchi missilistici russi nella notte sulla regione di Volyn, nel nord-ovest dell'Ucraina, hanno riferito funzionari locali. Si contano inoltre diversi feriti dopo che un edificio parte di una infrastruttura industriale è stato colpito a Lutsk, ha detto il capo regionale Yuriy Poguliaiko.

Gli attacchi aerei hanno anche danneggiato edifici nella regione occidentale di Leopoli ma non ci sono stati morti, ha detto il sindaco della città. Le forze di difesa aerea ucraine hanno dichiarato di aver distrutto durante la notte 16 degli almeno 28 missili lanciati dalla Russia. Le sirene dei raid aerei hanno suonato per due ore a Leopoli e Volyn. A Lutsk, la capitale della regione di Volyn, sembra che siano state colpiti sia edifici commerciali sia abitazioni e funzionari locali affermano che la maggior parte dei danni è stata causata dalla caduta di detriti dai missili intercettati. Il vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Oleksiy Kuleba, ha detto che le tre persone uccise a Volyn erano dipendenti della struttura industriale. Intanto a Leopoli sono più di 100 gli edifici danneggiati a seguito degli attacchi notturni, secondo il sindaco della città Andriy Sadovyi.

La Banca centrale russa alza il tasso al 12%

L’impatto economico della guerra si fa sentire sulla moneta russa. Il calo delle entrate dalle esportazioni di energia ha colpito il rublo, che ha raggiunto ieri i livelli più bassi dal marzo del 2022, poco dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La Banca centrale russa ha così deciso di aumentare il suo tasso di interesse chiave al 12% dall'8,5% precedente "per limitare i rischi per la stabilità dei prezzi”, ha dichiarato in un comunicato. La banca centrale russa ha anche avvertito che un nuovo ulteriore aumento dei tassi è possibile se i rischi di inflazione aumentano.

Il rublo ha raggiunto ieri i livelli più bassi dal marzo del 2022, poco dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina. II dollaro ha sfondato la barriera psicologica dei 100 rubli e l'euro quella dei 110 rubli, per poi scendere dopo l'annuncio di una riunione straordinaria del board della banca centrale stamane.

A confermare il clima di nervosismo sono le critiche espresse dal consigliere economico del presidente Vladimir Putin, Maxim Oreshkin, nei confronti dell'istituto centrale guidato da Elvira Nabiullina, che lo scorso anno era stata salutata come l'artefice del salvataggio delle finanze russe di fronte alle sanzioni senza precedenti imposte dai Paesi occidentali. “La causa principale dell'indebolimento del rublo e dell'accelerazione dell'inflazione è una politica monetaria morbida”, ha affermato Oreshkin in un'intervista all'agenzia Tass.

"Un rublo debole - ha insistito il consigliere presidenziale - complica la trasformazione strutturale dell'economia e ha un effetto negativo sul reddito reale della popolazione”. “È nell'interesse dell'economia russa avere un rublo forte”, ha concluso Oreshkin. Ma la Banca di Russia ha spiegato che l'indebolimento della moneta nazionale è provocato dalla forte riduzione del surplus delle partite correnti. In particolare a pesare è la riduzione dei prezzi di petrolio e gas, principale fonte di guadagno dall'estero, e un aumento delle importazioni.

L’appello del Papa

Il Papa ha lanciato un nuovo appello per far cessare la guerra. “Oggi affidiamo a Maria Assunta in Cielo la supplica per la pace, in Ucraina e in tutte le regioni lacerate dalla guerra, sono tante purtroppo. Il frastuono delle delle armi copre i tentativi di dialogo. Il diritto della forza prevale sulla forza del diritto. Ma non lasciamoci scoraggiare, continuiamo a sperare e a pregare perché Dio, è Lui che guida la storia, che ci ascolti”, ha detto Francesco all’Angelus.