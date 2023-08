Rublo digitale, cos’è e perché il governo russo lo vuole usare

Roma, 16 agosto 2023 – In Russia ha preso avvio la sperimentazione del rublo digitale. Di cosa si tratta? Fondamentalmente il rublo digitale si inserisce nel solco di quelle che sono le criptovalute, come il Bitcoin. Una moneta che si basa quindi sulla tecnologia blockchain e che quindi può sfuggire a diversi controlli.

Perché il Governo russo lo ha introdotto? L'obiettivo è quello di limitare l'impatto delle sanzioni internazionali. "Vtb è diventata la prima banca a testare con successo transazioni con rubli digitali nella sua applicazione mobile" ha affermato la seconda banca più' grande della Russia.

Di fronte alle sanzioni che sono arrivate a seguito del conflitto con l'Ucraina, la Russia è stata spinta a cercare di sviluppare rapidamente alternative al sistema di pagamenti globali Swift - dal quale le sue banche sono state in gran parte bandite dopo il lancio dell'assalto all'Ucraina- dedollarizzando di fatto le sue transazioni.

La Russia diventa così il ventunesimo Paese al mondo a entrare nella fase sperimentale per lanciare una moneta digitale, secondo il conteggio dei ricercatori del Consiglio Atlantico, in un momento in cui molti Stati hanno iniziato a riflettere sull'argomento. Solo altri 11, tra cui la Nigeria, hanno già introdotto una Cbdc. Mosca spera di estendere il rublo digitale a tutti i russi che lo desiderano "entro il 2025-2027", secondo l'istituto centrale di Mosca.

Come funziona il rublo digitale? A differenza delle criptovalute, anch'esse basate sulla blockchain (tecnologia che consente transazioni dirette da un libro mastro decentralizzato), il rublo digitale fa parte della Cbdc ("central bank digital currency"), ampiamente controllata. Viene quindi emesso direttamente dalla Banca Centrale Russa (Bcr) e conservato in portafogli elettronici. I servizi di sicurezza dell'Fsb supervisionano la sicurezza del sistema. Se le autorità dicono di volere un rublo digitale per rendere i pagamenti più "sicuri", alcuni osservatori ritengono invece che l'introduzione di una tale forma di moneta consentirà soprattutto al governo russo di controllare ancora di più i suoi cittadini.

In totale, anche altre dodici banche e 600 persone sono interessate da questa "fase di prova", dettagliata la scorsa settimana dalla Banca centrale russa (Bcr). In questa fase potranno effettuare pagamenti presso 30 punti vendita dislocati in 11 citta' del Paese. Alla fine, "le operazioni saranno gratuite per i cittadini e con una commissione minima per le imprese", ha sostenuto la Bcr. Obiettivo dichiarato di Mosca: rendere più ermetico il proprio sistema finanziario e limitare l'impatto delle restrizioni internazionali.