I nordcoreani usati come "esche umane" per i droni ucraini. Nel diario di un soldato la spietata strategia di guerra

Roma, 13 gennaio 2024 - Un disegno sul diario di un soldato nordcoreano schierato sul fronte russo-ucraino ha rivelato quella che sarebbe una spietata strategia di guerra: le truppe di Pyongyang verrebbero usate come “esca umana” per abbattere i droni ucraini.

Gli appunti del caduto sono stati resi pubblici sul canale Telegram delle Forze per le Operazioni Speciali ucraine (Sof). Tra le pagine pubblicate, fittamente riempite di caratteri hangul (l’alfabeto coreano), appare un piccolo disegno a penna: un soldato, rappresentato come un omino stilizzato, attira l’attenzione di un drone nemico, mentre due compagni si nascondono per abbatterlo.

Nel riquadro, il presunto diario di un soldato nordcoreano caduto nella guerra tra Russia e Ucraina

“Nel taccuino di un ufficiale delle forze speciali nordcoreane ucciso nel Kursk, viene descritto come dare la caccia a un drone ucraino con un'esca viva”, si legge sul canale delle Sof ucraine. Il soldato Hyong Hong Jong “ha descritto le tattiche per abbattere un drone UAV e nascondersi dall'artiglieria ucraina”, spiega il messaggio che accompagna le pagine del diario. “Al momento non è noto se si tratti di una tattica nordcoreana autentica o se sia stata insegnata dai russi" continua la nota.

Le Sof hanno fornito anche una traduzione degli appunti di Jong. Nel paragrafo intitolato “Come eliminare un drone” si legge: “Quando si individua un drone, è necessario creare una squadra di tre persone, mentre chi attira il drone mantiene una distanza di 7 metri, chi spara rimane a 10-12 metri. Se la persona che fa da esca si ferma, anche il drone smetterà di muoversi. A questo punto, chi spara eliminerà il drone”. Si tratta ovviamente di una strategia estremamente pericolosa.

Il diario di un soldato nordcoreano dove verrebbe mostrata la strategia delle "esche umane" (Fonte: canale Telegram delle Fos ucraine)

Nel diario sono presenti anche altri appunti, più personali: Jong rivela di avere nostalgia di casa e dei genitori e racconta dei festeggiamenti del compleanno di un amico. Le pagine rivelano anche la devozione del soldato per il leader nordcoreano Kim Jong Un: “Anche a costo della vita, eseguirò gli ordini del comandante supremo senza esitazioni”, scrive Jong.

Gli Stati Uniti stimano che 12 mila soldati nordcoreani siano stati inviati a combattere per la Russia e secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky circa 4 mila sono già stati uccisi sul campo di battaglia. Secondo il tenente colonnello ucraino Leopard, i nordcoreani adottano una strategia “da tritacarne”: i soldati di Pyongyang vengono utilizzati come “rilevatori umani di mine”, ha detto l’ufficiale al The Times. “Mentre gli ucraini usano un veicolo per lo sminamento, loro usano solo le persone”, ha dichiarato. Leopard ha anche aggiunto che i nordcoreani spesso rifiutano di essere presi vivi e preferiscono farsi uccidere.

Le riprese effettuate da un drone il mese scorso mostrano la tattica in azione: si vedono più di venti soldati nordcoreani correre lentamente verso la linea del fronte ucraino in gruppi, su un campo di battaglia aperto e coperto di neve, come delle “cariche suicide”.