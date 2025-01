Guerra in Ucraina, le notizie di oggi: i soldati russi catturati, la visita di Starmer e Crosetto a Kiev, i raid di Mosca

08:45

Starmer in Ucraina: trattato di partenariato

Il primo ministro britannico Keir Starmer è arrivato in Ucraina oggi con la promessa di contribuire a garantire la sicurezza del paese, pochi giorni prima che Donald Trump presti giuramento come presidente degli Stati Uniti. Il governo britannico ha reso noto che Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky firmeranno un trattato di "partenariato centennale" a Kiev, che coprirà diverse aree, tra cui difesa, scienza, energia e commercio. La visita non annunciata di Starmer rappresenta il suo primo viaggio in Ucraina da quando ha assunto l'incarico a luglio. Starmer aveva visitato il paese nel 2023 quando era leader dell'opposizione ed ha tenuto due colloqui con Zelensky a Downing Street da quando è diventato primo ministro.