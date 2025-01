"Russia attaccata con missili occidentali”. L'ira di Mosca: risponderemo

12:52

Russia: non cederemo i territori occupati

La Russia non cederà i territori attualmente occupati in Ucraina, in nessuna circostanza: lo ha dichiarato il consigliere per le questioni navali del Cremlino, Nikolay Patrushev, intervistato dal quotidiano russo Komsomolskaya Pravda. "È fuori questione. I territori che in precedenza erano governati da Kiev sono diventati parte della Russia in seguito all'espressione della volontà dei cittadini in conformità con il diritto internazionale, le leggi della Russia e il diritto di queste regioni", ha concluso.