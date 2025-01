La Russia risponde a Kiev: pioggia di missili Kalibr e Kinzhal sull’Ucraina. La Lituania pronta a inviare personale militare

08:45

L'Australia pronta a rispondere a Mosca se suo cittadino ucciso dai russi

Il governo di Camberra è deciso a verificare la notizia di un suo cittadino che era stato catturato dalle forze russe in Ucraina. Se così fosse le autorità australiane hanno avvertito che "tutte le opzioni per rispondere sono aperte". Il ministro degli Esteri, Penny Wong, parlando della sorte del concittadino Oscar Jenkins, ha detto: "Abbiamo gravi preoccupazioni sulla sua sorte". L'emittente australiana Channel Seven sostiene che il cadavere è stato ritrovato ma non ancora identificato ufficialmente. Jenkins, arruolatosi con le forze ucraine, era stato catturato e a dicembre sul web girava il video del suo interrogatorio, incalzato e schiaffeggiato da un russo. L'ambasciatore russo a Canberra è stato convocato per protesta.