Atene, esplode una bomba fuori dagli uffici della società ferroviaria Hellenic Train

Atene, 11 aprile 2025 – Una bomba è esplosa fuori dagli uffici di Atene di Hellenic Train, la compagnia coinvolta nel peggior disastro ferroviario della Grecia. È successo questa sera poco dopo le 21 (le 20 in Italia). L’esplosione era stata annunciata mezz’ora prima da una telefonata anonima arrivata a un giornale locale.

L'ordigno era stato sistemato in uno zaino lasciato su una moto senza targa all'esterno dell'edificio. Secondo la polizia, non ci sono feriti.

La telefonata anonima

A quanto riportato dal quotidiano greco Ekathimerini, che cita fonti della polizia, alle 20:53 ora locale (le 19:53 in Italia) al sito web di notizie Zougla è giunta una telefonata anonima che segnava l'esplosione di una bomba entro mezz'ora.

La strage di Tempe: 57 le vittime nello scontro tra due treni

Cinquantasette persone, la maggior parte dei quali giovani studenti, morirono nel febbraio 2023 quando un treno passeggeri e un treno merci si sono scontrarono a Tempe, nella Grecia centrale, dopo essere stati autorizzati a circolare sullo stesso binario.

L'incidente ha scatenato scioperi e numerose proteste in tutto il paese, ed è diventato un caso politico: il governo è stato per due volte sottoposto a mozioni di sfiducia in parlamento, che ha sempre superato.