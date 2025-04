Piccolo aereo si schianta lungo una strada in Florida

Roma, 11 aprile 2025 - Altro incidente aereo negli Stati Uniti. Un piccolo velivolo si è schiantato stamane lungo una strada trafficata appena fuori dall'aeroporto di Boca Raton, una città di circa 90mila abitanti nella contea di Palm Beach, in Florida, trasformandosi in una palla di fuoco. Lo ha riferito la Cnn citando la polizia. Non è chiaro quante siano le vittime e le persone coinvolte nell'incidente. L'aereo era un Cessna 310, un piccolo aereo bimotore, secondo i dati di FlightRadar24.

Una fonte ha dichiarato alla NBC News che il pilota aveva segnalato problemi al timone prima dell'incidente. Il video che circolano sui social network mostrano detriti sparsi sulla carreggiata e sui binari del treno.

"Siamo profondamente addolorati nel confermare che un incidente aereo si è verificato oggi all'interno della nostra comunità", ha dichiarato il sindaco di Boca Raton, Scott Singer, in un comunicato, secondo quanto riferisce la Cnn. "I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite da questo tragico evento. Chiediamo pazienza e rispetto per le famiglie coinvolte mentre le indagini proseguono".

L’incidente si registra dopo neanche 24 ore dalla tragedia di New York, dove un elicottero è precipitato sul fiume Hudson. Sei persone hanno perso la vita.