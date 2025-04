“L’Ucraina divisa in due come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale”. La proposta choc di Kellogg poi la marcia indietro: “Io travisato”

Roma, 12 aprile 2025 – Ieri l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, a San Pietroburgo ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in un lungo colloquio, durato oltre 4 ore, sull'Ucraina. La proposta avanzata sarebbe quella di “sostenere una strategia che darebbe alla Russia la proprietà delle quattro regioni orientali ucraine che Mosca ha tentato di annettere nel 2022”. Colloqui ai quali fa seguito oggi le dichiarazioni rilasciare in un'intervista al Times l'inviato speciale di Donald Trump per Ucraina e Russia, Keith Kellogg secondo cui l'Ucraina potrebbe essere divisa, “quasi come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale”.

La stretta di mano fra i presidente russo Vladimir Putin e l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff

