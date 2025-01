Mosca minaccia la Lituania: “Appartiene alla Russia. Vilnius non resisterebbe un solo giorno”

Roma, 12 gennaio 2025 - "I Paesi baltici dovrebbero appartenere alla Russia", è stata la risposta minacciosa di Aleksei Zhuravlev, vicepresidente della commissione Difesa della Duma russa, davanti allo sfogo del presidente lituano Gitanas Nauseda, che aveva protestato contro la decisione delle autorità di Kaliningrad di cambiare il nome al museo dedicato al poeta lituano Kristijonas Donelaitis.

Il varco di Suwalki sarebbe utile a Mosca

Zhuravlev non si è scomposto, sostenendo che la Lituania apparterrebbe alla Russia fin dal tempo zarista. E ricordando come il famoso e strategico varco di Suwalki, quella striscia di terra che separa la Bielorussia da Kaliningrad, farebbe molto comodo a Mosca per rifornire l'oblast di Kaliningrad.

La Lituania non resiste un giorno all’esercito russo

Infine la stoccata di Zhuravlev ai politici lituani, invitati a "tenere a freno la lingua" perché l'esercito di Vilnius resisterebbe un solo giorno all'avanzata delle truppe russe.

Mosca contro l’atteggiamento ostile della Lituania

Già il 9 di gennaio il portavoce del Cremlino, Dimitry Peskov, aveva lanciato un attacco al presidente Nauseda accusandolo di mantenere un atteggiamento "ostile" nei confronti della Russia e di avanzare "rivendicazioni territoriali" sull'exclave russa di Kaliningrad, definendola "originariamente lituana" e auspicando che Mosca la "restituisca".

Mosca: “Nauseda è una bambola di cartone”

Parole poco gradite al Cremlino che aveva già definito il capo dello Stato lituano "poco amichevole", aggiungendo che il suo atteggiamento giustificava le misure di sicurezza adottate dalla Russia. A Peskov aveva fatto eco la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, defininendo Nauseda una "bambola di cartone" che "sfoga le proprie fantasie storiche", e invitandolo a "studiare un po' di storia" visto che l'exclave russa si trova nella regione storica che faceva parte della Prussia e poi della Prussia orientale, dove vivevano i lituani prussiani. La Zakharova aveva anche ricordato che "grazie a Josef Stalin se la capitale della Lituania è Vilnius e non Kaunas".

6 foto Roma, 15 dicembre 2024 - "Dobbiamo passare a una mentalità di guerra", ha avvertito il segretario della Nato Mark Rutte, sottolineando che "il pericolo viene verso di noi velocemente, quello che è successo in Ucraina può accadere qui”. I Paesi del Nord Europa sono stati i primi recepire questa nuova "mentalità" nel Vecchio Continente, tanto che la Svezia, dopo aver inviato ai suoi cittadini lettere che contenevano le indicazioni e le procedure da eseguire in caso di "emergenza", ha attivato la Chiesa a Goteborg attraverso l'Agenzia nazionale per le emergenze civili (Msb) al fine di prepararla alla possibilità di seppellire 30.000 soldati in caso di guerra o di un "grave disastro". Ieri, fra l'altro, il settimanale americano Newsweek ha delineato gli scenari sui diversi i potenziali punti critici al confine con l'Europa se la Russia dovesse spingersi oltre l'Ucraina nelle sue azioni militari, illustrando il quadro con mappe in cui segnala i possibili nuovi fronti, nel caso nei prossimi anni si arrivasse ad uno scontro diretto tra la Nato a Mosca.

La Russia avanza ancora in Ucraina

Intanto in Ucraina non si ferma l’avanzata russa, l'esercito ha conquistato le località di Kalinovo, nell'Oblast di Kharkiv, e di Yantarnoye, nella regione di Donetsk, ormai in larga parte in mano a Mosca e ai separatisti.