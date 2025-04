La Russia recluta soldati cinesi su Weibo. Pechino si difende: “Contro l’Ucraina solo mercenari”

Roma, 12 aprile 2025 – "Sei un uomo, sii un uomo". Sottotitoli in russo e in cinese che descrivono premi del valore compreso fra l'equivalente di 7 e 21mila dollari e stipendi mensili di 2.400 scorrono su immagini di uomini che lasciano il loro posto di lavoro per andare al fronte in Ucraina a combattere con le forze di Mosca.

Annunci come questo sono pubblicati su Weibo, principale piattaforma social cinese e visualizzati centinaia di migliaia di volte. Forse anche i due cinesi catturati di recente dalle forze ucraine al fronte avevano deciso di partire dopo aver visto un annuncio come questo.

Volodymir Zelensky, che ne ha dato notizia lunedì, ha accusato il Cremlino di aver promosso una "campagna sistematica" di reclutamento in Cina. Sarebbero a suo dire 150 i soldati cinesi reclutati dai russi.

Radio Europa libera rende noto che nel database delle vittime della guerra da parte russa include un cinese. E il giornalista cinese Chai Jing ha pubblicato il mese scorso su youtube una intervista con un cinese al fronte, al fianco dei russi. Arrivato in Russia alla fine del 2023 con un visto turistico ed è stato inserito in un "gruppo di assalto" vicino al fronte, nell'est dell'Ucraina. Denuncia problemi di comunicazione e di razzismo con i commilitoni russi.

Gli oltre cento cittadini cinesi che combattono per l'esercito russo contro l'Ucraina sono mercenari che non sembrano avere alcun legame diretto con il governo cinese. Lo riporta il sito della Reuters citando due funzionari statunitensi a conoscenza dell'intelligence americana e un ex funzionario dell'intelligence occidentale. Ufficiali militari cinesi sono stati tuttavia sul teatro operativo, dietro le linee russe, con l'approvazione di Pechino per trarre lezioni tattiche dalla guerra, ha detto l'ex funzionario.

La Cina nei giorni scorsi ha sottolineato di aver sempre esortato i suoi cittadini a evitare le zone di guerra dopo che Kiev ha annunciato la cattura di due cittadini cinesi che si ritiene abbiano combattuto con l'esercito russo nell'Ucraina orientale. "Il governo cinese ha sempre chiesto ai suoi cittadini di tenersi lontani dalle zone di conflitto armato, di evitare di essere coinvolti in conflitti armati di qualsiasi forma e, in particolare, di evitare di partecipare a operazioni militari di qualsiasi parte", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, in conferenza stampa.