Zelensky dà la caccia ai disertori, la Russia avanza nel Kursk. Segui la diretta della guerra in Ucraina

12:03

Zelensky dà la caccia ai disertori

La polizia ucraina ha annunciato di aver effettuato "più di 200 perquisizioni" in casi di "attraversamento illegale dei confini" da parte di uomini in età militare per eludere la

leva. "La polizia ha iniziato a condurre perquisizioni in 19 regioni dell'Ucraina presso le abitazioni di persone coinvolte in transazioni illegali", hanno dichiarato le autorità in un comunicato. Questo tipo di operazione, che consiste in retate su vasta scala, si ripete regolarmente dall'inizio della guerra con la Russia, quasi 3 anni fa.