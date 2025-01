TikTok, la Corte Suprema Usa conferma la legge sulla messa al bando. Trump: “Alla fine decido io”. Colloquio con Xi: “Parlato del social, di commercio, di Fentanyl e guerre”

Roma, 17 gennaio 2025 - Trump e Xi hanno parlato al telefono di temi caldi tra i due Paesi. "E' stato colloquio molto buono sia per la Cina che per gli Usa, mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme ed inizieremo immediatamente". Il presidente eletto degli Stati Uniti lo ha reso noto sul social Truth.

Trump: "Renderemo il mondo un posto più pacifico”

Trump e il leader cinese Xi Jinping hanno discusso "su come bilanciare il commercio, di Fentanyl, TikTok e molti altri argomenti". Il nuovo numero uno di Washington, che non è mai stato tenero con la Cina su temi come l'economia e la sicurezza, ha assicurato che "io e il presidente faremo tutto il possibile per rendere il mondo un posto più pacifico e sicuro". I due leader mondiali hanno parlato anche del conflitto ucraino e della crisi israelo-palestinese, fa sapere la tv di Stato cinese.

Il caso TikTok

Trump, che in passato aveva osteggiato TikTok, dopo essersi reso conto che la app lo aveva aiutato durante la campagna ad avvicinarsi ai giovani, si è impegnato a salvarla dalla legge approvata dal Congresso ad aprile, in cui s'imponeva alla società madre cinese ByteDance di vendere le quote della società negli Stati Uniti per motivi di sicurezza, pena il bando della app.

Biden lascia la decisione a Trump

Una mina vagante, con oltre 170 milioni di utenti americani, per la quale il presidente uscente Joe Biden ha già passato la palla: non applicherà il bando di TikTok che entrerà in vigore domenica 19 gennaio, un giorno prima della conclusione del suo mandato, e lascerà la decisione al suo successore Donald Trump.

La Corte Suprema respinge il ricorso

Un impegno non facile anche per Trump, che si ritrova con il no della Corte Suprema americana al ricorso della società che aveva fatto leva sulla libertà di espressione. Il presidente comunque ha invitato tra gli ospiti d'onore il ceo di TikTok Shou Zi Chew alla cerimonia di giuramento. E il futuro consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz, sembra essere ottimista, infatti ritiene che la legge approvata dal Congresso "consenta anche un'estensione, a patto che ci sia un accordo fattibile sul tavolo".

Corte Suprema: "Vendita necessaria per la sicurezza"

Sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato l'entrata in vigore della legge contro TikTok: "Il Congresso ha determinato che la vendita è necessaria per affrontare le ben giustificate preoccupazioni di sicurezza nazionale riguardo alle pratiche di raccolta di dati da parte di TikTok e le relazioni con un avversario straniero". La legge approvata dal Congresso, e firmata da Joe Biden ad aprile, non viola il primo emendamento come contestato nel ricorso della società cinese, pur riconoscendo che "non ci sono dubbi sul fatto che per oltre 170 milioni di americani, TikTok offre un distintivo e ampio mezzo di espressione, che costituisce una risorsa per la comunità".

Ma Trump: "Alla fine su TikTok decido io"

A scanso di equivoci Trump ha detto alla Cnn che la decisione sul futuro di TikTok negli States spetta a lui, ma non ha spiegato in che modo intende procedere per aggirare le decisioni di Congresso e Corte Suprema. "Alla fine spetta a me, quindi vedrete cosa farò", ha detto il tycoon al giornalista. "Il Congresso mi ha affidato la decisione, quindi sarò io a prenderla".

Xi: “Le relazioni Cina-Usa abbiano un buon inizio”

Xi Jinping nel colloquio telefonico, richiesto da Trump sottolinea la cinese Cctv, il presidente ha affermato: "Entrambi attribuiamo grande importanza alle interazioni reciproche ed entrambi speriamo che le relazioni Cina-Usa abbiano un buon inizio durante il nuovo mandato del presidente degli Stati Uniti", ed ha aggiunto: "Entrambi siamo disposti a promuovere un maggiore progresso nelle relazioni Cina-Usa partendo da un nuovo punto di inizio".