Re Carlo 'sfratta' tutti: da Harry e Meghan al fratello Andrea, cosa sta succedendo

Londra, 3 marzo 2023 - Re Carlo mette alle strette Harry e Meghan. Almeno questo è quel che assicurano i media. La coppia ribelle dovrà rinunciare al cottage di Frogmore a Windsor. Alloggio offerto al fratello Andrea che a sua volta dovrà lasciare la ben più sontuosa (e costosa) dimora di oggi, la Royal lodge mansion. E mentre si allunga la fila di star che hanno detto no alla richiesta di esibirsi per l'incoronazione del 6 maggio, il sovrano prepara il suo primo viaggio all'estero. A fine mese si recherà in visita in Francia e Germania. Lo ha reso noto la presidenza tedesca.

Re Carlo con il figlio Harry

Il primo viaggio all'estero di re Carlo III

Sarà il suo primo viaggio all’estero da quando è diventato re. “È un grande piacere accogliere re Carlo e sua moglie Camilla alla fine di marzo per una visita di Stato”, ha dichiarato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in una nota. La presidenza francese ha precisato che il viaggio in Francia sarà dal 26 al 29 marzo. Poi, dal 29 al 31 marzo, la coppia reale sarà in Germania.

"Re Carlo III ha sfrattato Harry e Meghan da Frogmore"

Ma sui media inglesi fa più notizia l'ultima puntata della saga dei Windsor, lo sfratto di Harry e Meghan dal cottage di Frogmore, che re Carlo III ha invece offerto al fratello Andrea. La rivelazione è uscita sul The Sun ed è poi stata ripresa da altri media.

Le ultime novità su Buckingham Palace

"Buckingham Palace non ha fatto commenti. A quanto apprende la Bbc, la vicenda è ritenuta una questione familiare privata. Il cottage, un villino di dieci stanze all’interno della proprietà del castello reale di Windsor, era un regalo della regina Elisabetta II alla coppia. Dopo la decisione di abbandonare i doveri reali e il trasferimento in California, Harry e Meghan avevano mantenuto il cottage come loro residenza in Inghilterra. A gennaio, poco dopo l’uscita di "Spare", l’esplosiva autobiografia di Harry piena di attacchi alla famiglia reale, Buckingham Palace ha però notificato lo sfratto. E i Sussex avrebbero già iniziato a organizzare il trasloco dei loro mobili in California.

Anche il fratello Andrea tra gli 'sfrattati'

Carlo III ha intenzione di cedere l’abitazione al fratello Andrea, in disgrazia dopo le accuse di rapporto sessuale con una minorenne. Escluso dai compiti pubblici della famiglia reale, Andrea dovrebbe vedersi ridurre anche il suo appannaggio, secondo notizie emerse nelle ultime settimane e confermate dalla Bbc. Per questo non sarebbe più in grado di sostenere le spese della sua attuale residenza, la Royal lodge mansion, che si trova sempre nel parco di Windosr.