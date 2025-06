Ecco le tracce della prima prova di Maturità 2025: tutti i testi ufficiali del Mim. Ci sono Borsellino, Pasolini e Tomasi di Lampedusa

Roma, 18 giugno 2025 – Mezzo milione di studenti alle prese con il tema d’Italiano: oggi è il primo giorno dell'esame di Maturità 2025 e gli alunni di tutta Italia si cimentano con la prima prova.

Ecco le 7 tracce delle prima prova di Maturità

(analisi del testo) sono e (un brano da "Il Gattopardo"). L'opera di Pasolini proposta per l'analisi del testo per l'esame di maturità è una sua poesia tratta dall'opera ''Appendice 1'', poesia priva di titolo che rappresenta il sunto dell'itinerario letterario che l'autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza. Mentre l'opera di Tomasi di Lampedusa proposta per l'analisi del testo è, come prevedibile, ''Il Gattopardo''. Si tratta del passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina.

Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B):

con un testo sugli anni Trenta e il New Deal ("Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo"); Il giornalista Riccardo Maccioni (un articolo sul tema del "Rispetto") ;

(un articolo sul tema del ; Il filosofo e saggista Telmo Pievani (con il testo "Un quarto d'era (geologica) di celebrità" sull’impatto ambientale);

Per Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C):

Il giudice Paolo Borsellino (testo "I giovani, la mia speranza");

(testo "I giovani, la mia speranza"); Anna Meldolesi e Chiara lalli (con un testo "L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa").

C’è tempo 6 ore per sviluppare una delle 7 tracce preparate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e contenute nei plichi aperti questa mattina nelle varie classi.

La Maturità 2024/2025 ricalca la struttura dell’esame di stato dello scorso anno: due prove scritte, terza prova solo per pochi indirizzi e colloquio orale su tutte e discipline, commissioni miste formate da un presidente esterno, tre membri esterni e tre interni all'istituzione scolastica.

Qualche novità nei requisiti di ammissione ai test: per dare l’esame è necessario aver partecipato alle prove Invalsi e aver ultimato le ore minime previste per i Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), l'ex alternanza scuola-lavoro, norma che esiste dai tempi della 'Buona scuola' di Renzi ma che solo quest'anno entra in vigore. E poi naturalmente il voto in condotta: bisognava avere almeno 7 per essere ammessi alla maturità. Il 6 non è sufficiente: serve un’integrazione all’orale, un elaborato aggiuntivo in materia di cittadinanza attiva e solidale. Per ottenere il massimo dei crediti è d’obbligo almeno il 9 in condotta.

Domani, giovedì 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, specifica per ogni percorso di studi. Ci saranno dalle 6 alle 8 ore di tempo (per il liceo artistico anche di più) per svolgere i quesiti proposti nelle diverse materie: Latino per il Classico, Matematica per lo Scientifico (c’è però anche l’opzione anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo). E poi Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale), Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico, Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico. Per gli istituti tecnici la lista è lunga: Economia aziendale per l'indirizzo ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’, Lingua inglese per l'indirizzo Turismo, ecc.

Per gli istituti professionali è prevista un'unica prova integrata in cui il ministero fornisce la "cornice nazionale generale di riferimento", declinata poi dalle singole commissioni.

La terza prova invece è prevista solo per le sezioni ESABAC, ESABAC techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.

Gli orali inizieranno da lunedì 23 giugno e seguiranno un calendario diverso da scuola a scuola. Il colloquio prende il via da uno spunto iniziale scelto dalla Commissione - un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema - predisposto e assegnato dalla commissione.

Il voto della maturità arriva a un massimo di 100 punti. Si passa l’esame con un minimo di 60/100 e c’è la possibilità della lode. Lo studente si presenta con un tesoretto assegnato con lo scrutinio di fine anno di un massimo di 40 punti (12 punti per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno). La prima prova concorre con un massimo di 20 punti, altrettanti possono essere ‘guadagnati’ con la seconda prova e con l’orale. La commissione può assegnare fino a 5 punti extra.