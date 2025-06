Treni garantiti per lo sciopero del 20 giugno 2025: l’elenco completo di Trenitalia, Italo e Tper

Roma, 18 giugno 2025 – Nuovo sciopero in arrivo nel settore dei trasporti ferroviari. Dalle 21 di giovedì 19 giugno alle 21 di venerdì 20 giugno 2025 è stata proclamata un’agitazione sindacale nazionale che coinvolgerà tra gli altri il personale del Gruppo Ff Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo. La protesta potrebbe causare cancellazioni, ritardi e modifiche ai servizi su tutto il territorio nazionale, compresi quelli ad alta velocità, regionali e a lunga percorrenza. Ecco gli orari a rischio, i treni che saranno comunque garantiti e e le informazioni.

Lo sciopero nazionale non interesserà solo i treni, ma anche il trasporto pubblico, il settore aereo e le autostrade

Chi sciopera e chi resta operativo

Lo sciopero interesserà il personale mobile di Ferrovie dello Stato, Italo e Trenitalia Tper. Sono esclusi dall’agitazione i dipendenti di Trenord, il personale mobile di Trenitalia operante in Piemonte e Valle d’Aosta e il personale della Sala Circolazione Rfi in Sardegna. Come di consueto, lo sciopero potrà causare variazioni al servizio anche nelle ore immediatamente precedenti e successive all’orario ufficiale di inizio e fine. Per limitare i disagi, Trenitalia e Italo hanno predisposto un elenco di treni garantiti, disponibile sui rispettivi siti ufficiali e presso le biglietterie. Vediamoli qui di seguito.

I treni garantiti da Trenitalia

Durante gli scioperi, Trenitalia garantisce servizi minimi di trasporto stabiliti dalla Commissione di Garanzia. Per i treni a lunga percorrenza è previsto un elenco di corse garantite, valido anche in caso di scioperi nazionali generali di durata entro le 24 ore. Nel trasporto regionale, il servizio minimo è assicurato nelle fasce orarie di maggiore affluenza: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nei giorni feriali, e dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 nei festivi.

Questo l’elenco completo di Frecce, Intercity, Ec, Ecn, Icn garantiti:

Gli orari di Tper

Lo sciopero coinvolgerà anche Trenitalia Tper. Per i giorni feriali, i treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero proseguono fino alla destinazione finale se questa è raggiungibile entro un’ora dall’avvio dell’agitazione; oltre tale limite, possono essere interrotti in una stazione intermedia. I servizi essenziali nel trasporto regionale sono garantiti nelle fasce di maggiore affluenza: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Questo l’elenco dei treni regionali che circoleranno:

I treni garantiti di Italo

Anche il personale di Italo incrocerà le braccia dalle ore 21 di giovedì 19 giugno alle ore 21 di venerdì 20 giugno 2025. Il vettore invita i viaggiatori a verificare le corse garantite per evitare sorprese. Qui comunque l’elenco completo:

Rimborso e cambio prenotazione

I viaggiatori che sceglieranno di rinunciare al viaggio a causa dello sciopero potranno richiedere il rimborso fino all’orario di partenza previsto per Frecce e Intercity, e fino alle 24 del giorno precedente per i treni regionali. È inoltre possibile riprogrammare la partenza su un altro treno compatibilmente con la disponibilità dei posti. Tutte le informazioni aggiornate sono reperibili sull’app Trenitalia, sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie, al numero verde gratuito 800 89 20 21 e presso il personale di assistenza nelle stazioni.