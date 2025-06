"Regime debole e impopolare". Il politologo: ma la guerra lo rafforza

di Antonio

Del Prete

Davide con la sua fionda mette in difficoltà il gigante Golia. L’archetipo biblico si rinnova nella polveriera mediorientale, dove nel 2025 il piccolo e giovane Stato israeliano è capace di far male al colosso persiano, dalla millenaria vocazione imperiale. Potenza della tecnologia, della strategia, delle alleanze.

Ma il regime degli ayatollah può davvero cadere?

"Il governo di Teheran è debole ed estremamente impopolare – risponde l’orientalista israeliano Eyal Zisser (foto sopra), vice rettore dell’Università di Tel Aviv – e nonostante ciò, quando c’è una guerra, la gente si aggrappa allo status quo. Credo tuttavia che a lungo termine quanto sta accadendo possa portare a un ulteriore indebolimento del regime".

Qual è il reale obiettivo di Israele? Si tratta di deterrenza nucleare o anche di limitare l’influenza regionale dell’Iran?

"Nell’immediato Tel Aviv punta a colpire il progetto nucleare e l’arsenale di missili avanzati. Ma nel medio termine lo scopo è eliminare dalla scena una superpotenza regionale che invoca ripetutamente la distruzione di Israele con il fine di conquistare l’egemonia geopolitica nell’area. Sono obiettivi combinati: una deterrenza che non si fondi sulla potenza non è efficace, e l’Iran agli occhi di molti israeliani è diventato troppo pericoloso".

Un Paese con meno di 10 milioni di abitanti come Israele può realisticamente prevalere sull’Iran, che ha una popolazione dieci volte superiore?

"I piccoli Paesi possono prevalere sui grandi, soprattutto quando non condividono una frontiera. Inoltre, Teheran non ha a disposizione missili abbastanza efficaci e nella quantità che sarebbe necessaria. Israele ha una superiorità militare e aerea che gli consente di colpire qualsiasi obiettivo in Iran".

Israele ha storicamente preferito guerre brevi e limitate. Perché ora punta su operazioni più lunghe ed estese? Si tratta di un cambiamento tattico o di una necessità strategica?

"L’attuale governo, per ragioni di politica interna, predilige una guerra lunga. Anche se questo non serve gli interessi di Israele. E se la popolazione crede che non ci sia altra scelta, per un po’ può funzionare".

Tel Aviv può sostenere contemporaneamente l’impegno militare su quattro fronti come Iran, Gaza, Libano e Siria?

"A Gaza non c’è una vera guerra, in Libano il confine è tranquillo, mentre in Siria c’è un’intesa con il nuovo regime, quindi l’unico fronte rimasto è l’Iran".

Il conflitto permanente e le crescenti divisioni interne inducono alcuni in Israele a parlare di emigrazione. Il sogno sionista è in pericolo?

"Non credo che l’emigrazione rappresenti una questione concreta. Il problema a lungo termine è certamente la divisione interna".

In questo contesto, quanto è decisivo il sostegno militare e politico degli Stati Uniti?

"L’America ha dato il via libera a Netanyahu, gli concede armi e sistemi di difesa: il suo contributo è cruciale".

A causa del massacro di Gaza Israele rischia l’isolamento internazionale?

"Tel Aviv gode di un certo appoggio da parte dei vicini Paesi arabi, di alcuni Stati europei e soprattutto degli Stati Uniti, che poi è quello che conta davvero. L’Iran, invece, è totalmente isolato".