Re Carlo sulle tracce del conte Dracula: perché la Transilvania entra nella storia della famiglia reale inglese

Roma, 6 giugno 2023 - Re Carlo e il conte Dracula: cos’hanno in comune? L’albero genealogico. “Ho legami con la Romania, sono discendente di Vlad l’Impalatore”, aveva già chiarito da principe ereditario. Così, da sovrano, Carlo si è recato in visita in Romania (senza Camilla). Le foto lo mostrano sorridente e informale. Una parentesi dalle tante tensioni di corte e dai litigi infiniti con il figlio Harry.

Re Carlo in Romania: il sovrano discende da Dracula

Carlo ha incontrato giovedì il presidente rumeno Klaus Iohannis nella capitale Bucarest. L’incontro è stato seguito da un ricevimento. Il re nel suo intervento ha celebrato il paese per la cultura e l’arte, i paesaggi mozzafiato e la sua biodiversità. Proprio in Transilvania, a Valea Zalanului, a circa 250 km da Bucarest, il re possiede una proprietà acquistata alla fine degli anni ‘90.

La bis-bis-bisnonna materna di re Carlo, Klaudia Rhedey, è nata e cresciuta nella regione della Transilvania.

Così il sovrano dalla sua prima visita in Romania, 25 anni fa, ha sempre mantenuto uno stretto rapporto con il paese.

Nel 2015 ha fondato la Prince of Wales’ Foundation Romania, che offre corsi di formazione sulla conservazione del patrimonio. sia alla popolazione locale che agli apprendisti internazionali.