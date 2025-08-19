Martedì 19 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina-RussiaTerritori PutinBotulino in SardegnaCome sta SinnerPippo Baudo
Acquista il giornale
EsteriTrump e Putin, deferenza e ossequi. Una diplomazia mai vista. E ci si ‘beve’ la foto falsa
19 ago 2025
PIERO S.GRAGLIA
Esteri
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Esteri
  3. Trump e Putin, deferenza e ossequi. Una diplomazia mai vista. E ci si ‘beve’ la foto falsa

Trump e Putin, deferenza e ossequi. Una diplomazia mai vista. E ci si ‘beve’ la foto falsa

Il tycoon e lo zar uniti dall’imporre riti quasi da sovrani

Trump e Putin, deferenza e ossequi. Una diplomazia mai vista. E ci si ‘beve’ la foto falsa
Per approfondire:

Roma, 19 agosto 2025 – In diplomazia si usa una cortesia esageratamente formale, accompagnata da rituali rigidi, procedure, regole di protocollo che rappresentano una vera e propria liturgia del negoziato. Tuttavia, la deferenza non è prevista nell’armamentario dei diplomatici, né in quella dei governanti. Infatti, è ritenuto scortese mettere in imbarazzo un ospite in visita ufficiale, sminuirlo, ricercare l’omaggio non dovuto; ma forse bisognerebbe dire “era”, perché da poco tempo si assiste a un fenomeno curioso. Prendiamo Trump e Putin, due leader politici eletti (lasciamo stare come: eletti). Non sfugge che entrambi abbiano un ego smisurato e lo facciano vedere (Trump più del russo a dire il vero; Putin privilegia il non detto, l’americano farebbe lezione anche ai sassi). Entrambi cercano di indurre deferenza. Che non è il rispetto o la paura, è il gratuito ossequio alla personificazione del potere, al capo-simbolo, un po’ come i re taumaturghi, che non potevano essere avvicinati né toccati impunemente.

Approfondisci:

La trappola dei territori richiesti da Putin. Quella cintura di sicurezza che Zelensky non può cedere

La trappola dei territori richiesti da Putin. Quella cintura di sicurezza che Zelensky non può cedere
Approfondisci:

Trump-Putin, Europa spalle al muro. Esclusa dal vertice e frammentata, i Volenterosi provano a farsi spazio

Trump-Putin, Europa spalle al muro. Esclusa dal vertice e frammentata, i Volenterosi provano a farsi spazio
MACRON1
Un'immagine taroccata mostrava i leader europei in anticamera come scolaretti

Putin riceve i suoi ospiti di rango usando un tavolo di quattro metri, ponendosi all’estremo più lontano. I suoi collaboratori li riceve sedendo a distinte scrivanie, poste a decine di metri di distanza. Si dice sia per motivi sanitari, ma l’effetto di intoccabile divinità è garantito. Trump è più cordiale, ma dosa umiliazione e scherzo pesante con consumata maestria, per sminuire l’interlocutore o indurre soggezione, regolarmente registrata dagli osservatori intorno. Il sovrano parla ex cathedra, nessuno interrompe, se l’ospite osa intervenire scatta lo scherno e il rimbrotto. Lo si è visto con Zelensky, ma lo si è visto anche con la foto confezionata con l’intelligenza artificiale e diffusa da account social noti per diffondere bufale, che ha tratto in inganno anche consumati professionisti dell’informazione: i leader europei seduti come scolaretti in una immaginaria anticamera di Trump. Ci sono cascati quasi tutti, perché in linea con il tema dominante: il potere non si nasconde, si deve mostrare; l’ossequio è dovuto; i ruoli devono essere chiari: io comando, tu fai. La democrazia tra i pari soffre, non è più di moda: questa immagine di leader quasi genuflessi pare credibile per questo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata