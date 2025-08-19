Trump e Putin, deferenza e ossequi. Una diplomazia mai vista. E ci si ‘beve’ la foto falsa

Roma, 19 agosto 2025 – In diplomazia si usa una cortesia esageratamente formale, accompagnata da rituali rigidi, procedure, regole di protocollo che rappresentano una vera e propria liturgia del negoziato. Tuttavia, la deferenza non è prevista nell’armamentario dei diplomatici, né in quella dei governanti. Infatti, è ritenuto scortese mettere in imbarazzo un ospite in visita ufficiale, sminuirlo, ricercare l’omaggio non dovuto; ma forse bisognerebbe dire “era”, perché da poco tempo si assiste a un fenomeno curioso. Prendiamo Trump e Putin, due leader politici eletti (lasciamo stare come: eletti). Non sfugge che entrambi abbiano un ego smisurato e lo facciano vedere (Trump più del russo a dire il vero; Putin privilegia il non detto, l’americano farebbe lezione anche ai sassi). Entrambi cercano di indurre deferenza. Che non è il rispetto o la paura, è il gratuito ossequio alla personificazione del potere, al capo-simbolo, un po’ come i re taumaturghi, che non potevano essere avvicinati né toccati impunemente.

Un'immagine taroccata mostrava i leader europei in anticamera come scolaretti

Putin riceve i suoi ospiti di rango usando un tavolo di quattro metri, ponendosi all’estremo più lontano. I suoi collaboratori li riceve sedendo a distinte scrivanie, poste a decine di metri di distanza. Si dice sia per motivi sanitari, ma l’effetto di intoccabile divinità è garantito. Trump è più cordiale, ma dosa umiliazione e scherzo pesante con consumata maestria, per sminuire l’interlocutore o indurre soggezione, regolarmente registrata dagli osservatori intorno. Il sovrano parla ex cathedra, nessuno interrompe, se l’ospite osa intervenire scatta lo scherno e il rimbrotto. Lo si è visto con Zelensky, ma lo si è visto anche con la foto confezionata con l’intelligenza artificiale e diffusa da account social noti per diffondere bufale, che ha tratto in inganno anche consumati professionisti dell’informazione: i leader europei seduti come scolaretti in una immaginaria anticamera di Trump. Ci sono cascati quasi tutti, perché in linea con il tema dominante: il potere non si nasconde, si deve mostrare; l’ossequio è dovuto; i ruoli devono essere chiari: io comando, tu fai. La democrazia tra i pari soffre, non è più di moda: questa immagine di leader quasi genuflessi pare credibile per questo.