Tutte le tracce della Maturità 2025 svolte dalle nostre firme: così avrebbero fatto la prima prova

Roma, 18 giugno 2025 - Gli esaminandi della Maturità 2025 sono alle prese oggi con la prima prova, quella di italiano. Interessanti (e un po' inaspettate) le tracce presentate dal ministero dell'Istruzione e del Merito: gli studenti dovranno scegliere una tra le sette disponibili, ovvero due comprensioni del testo, tre testi argomentativi e due temi di attualità.

Le analisi del testo

Il primo autore proposto per l'analisi del testo è Pierpaolo Pasolini: prima d'ora non era mai stato scelto per una delle tracce degli esami di Maturità. L'opera in questione è la poesia 'Appendice 1', senza titolo, contenuta in 'Dal diario' (1943-1945), che tratta dell'itinerario letterario che l'autore ha percorso sin dalla sua giovinezza. A questo link, la traccia svolta da Davide Rondoni.

Per la traccia di prosa sono stati invece proposti Giuseppe Tomasi di Lampedusa e un passaggio dal suo celebre 'Il gattopardo' (1958). In particolare, ci si concentra sulla visita della fidanzata di Tancredi, Angelica, alla famiglia dei principi di Salina. Qui è disponibile la traccia svolta da Simona Baldelli.

Gli studenti del liceo Piero Gobetti affrontano la prima prova degli esami di maturità, Torino (Ansa)

I testi argomentativi

La prima traccia proposta verte sugli anni Trenta e sul New Deal, la serie di iniziative economiche intraprese dai governi di Franklin Delano Roosevelt per risollevare l'economia statunitense dopo il crollo di Wall Street nel 1929. Il riferimento è 'Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo' dello storico britannico Piers Brandon. Un'ipotesi di svolgimento è consultabile qui, a cura di Cosimo Ceccuti.

I maturandi possono scegliere anche di ragionare sul tema del rispetto, prendendo come riferimento un articolo sul tema del giornalista Riccardo Maccioni. A questo link, la traccia svolta da Filippo Boni.

Una traccia invece un po' più 'attesa' verte sull'impatto ambientale della nostra società. In particolare, gli studenti sono invitati a riflettere sulle parole del filosofo e saggista Telmo Pievani, contenute in 'Un quarto d'era (geologica) di celebrità', pubblicato sul trimestrale 'Sotto il Vulcano'. Qui il testo argomentativo di Viviana Ponchia.

I temi di attualità

Anche qui non manca un grande nome della storia italiana: la prima traccia della riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità verte su Paolo Borsellino, e in particolare sul testo 'I giovani, la mia speranza', pubblicato su Epoca il 14 ottobre 1992, poche settimane dopo l'attentato che lo uccise il 19 luglio 1992. Un'ipotesi di svolgimento qui, a cura di Marco Buticchi.

L'ultima traccia fa riferimento al potere che i social hanno nella nostra società, nello specifico nell'incanalare e istigare l'indignazione. I maturandi possono far riferimento ai ragionamenti di Anna Meldolesi e Chiara lalli, autrici del testo 'L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa'. Qui un esempio di come trattare il tema, svolto da Ruben Razzante.