Incendio nella perla della Maremma. Evacuati in 650 a Roccamare

CASTIGLIONE (Grosseto)Un inferno, due ore di terrore. Inizialmente per l’incolumità delle persone e poi, una volta riusciti ad evacuare la zona, per il disastro ambientale che poteva profilarsi. Danni fisici per le persone alla fine per fortuna non ci sono stati, ma quelli economici per le strutture e la ferita ad un ambiente di grande pregio non saranno facili da superare. Un incendio scoppiato poco dopo le 15 di ieri all’interno del campeggio ’Santapomata’ immerso nella storica pineta di Roccamare ha fatto mobilitare una macchina dei soccorsi come in poche altre occasioni: quattro elicotteri (tre della Regione Toscana, l’altro dei vigili del fuoco), la colonna mobile dei vigili del fuoco, squadre di volontari, pattuglie dei Carabinieri Forestali (oltre a quelle della Stazione territoriale castiglionese), Polizia municipale e anche le autobotti militari inviate dalle caserme grossetane del 4° Stormo e del Savoia Cavalleria. Sotto il coordinamento della Prefettura, è stato necessario evacuare in brevissimo tempo circa 650 persone che il Comune di Castiglione ha trasferito con i bus dal campeggio al palazzetto dello sport dove era stato allestito il centro di aiuti, con cibo, acqua e sali minerali donati da Conad. In vacanza nella zona, in una struttura vicina al camping, c’era anche Rosy Bindi che, come gli altri turisti, ha dovuto allontanarsi.

Le fiamme hanno distrutto circa un ettaro e mezzo di vegetazione, soprattutto pini altissimi e vecchissimi, ma hanno divorato anche tutto ciò che si trovava sotto la loro ombra. Tende e roulotte, soprattutto. Ci sono famiglie di turisti che non ritroveranno nulla di quanto avevano portato in vacanza.La causa del rogo? Pare il dissalatore del campeggio che, probabilmente a causa di un malfunzionamento, ha sprigionato le scintille sufficienti ad ’accendere’ la vegetazione circostante, particolarmente secca per il caldo intenso dei giorni scorsi. Poi il vento ha fatto il resto: le fiamme hanno raggiunto rapidamente le chiome dei pini e i lapilli sono volati a decine di metri di distanza, tanto che si è dovuto sgomberare anche un residence. Il macchinario è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri Forestali che, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, dovranno dare risposte certe sulle cause. Le operazioni a terra sono andate avanti con molta attenzione, perché le fiamme hanno fatto scoppiare alcune bombole di gas presenti in campeggio.

Intorno alle 17.15 l’incendio era in fase di contenimento e poco prima delle 20 quasi tutti i turisti hanno potuto far rientro. Un’ottantina di loro, invece, sono stati accompagnati in altre strutture poco distanti dal camping."Abbiamo allestito all’interno del palazzetto il presidio di primo soccorso con viveri, acqua e personale del 118 – ha detto la sindaca Elena Nappi che ha seguito personalemnte ogni fase dell’intervento –. Sono stati predisposti 600 pasti ed è stato organizzato l’eventuale pernotto al palazzetto con sacchi a pelo e brandine". La macchina dei soccorsi ha funzionato alla perfezione, ma la paura è stata tanta.