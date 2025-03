“Sei orgoglioso di me papà?" Le ultime strazianti parole del principe Frederik di Lussemburgo morto a 22 anni

Roma, 10 marzo 2025 – Non c’è dolore più grande che sopravvivere alla morte dei propri figli. A qualunque latitudine si guardi lo strazio di un genitore è sempre lo stesso, un dolore profondo che spezza il fiato e toglie le parole. Un dolore che non ha risparmiato i reali di Lussemburgo, il principe Robert e la consorte Julie di Nassau che hanno voluto condividere la perdita del figlio più giovane, il principe Frederik di Nassau morto a 22 anni, stroncato da una malattia mitocondriale correlata alla PolG, un ⁣disturbo genetico che priva le cellule di energia, causando una progressiva disfunzione e insufficienza di più organi.

È con il cuore molto pesante che mia moglie e io vorremmo informarvi della scomparsa di nostro figlio

Si legge in un commovente post che riassume gli ultimi momenti di Frederik, fondatore e direttore creativo della POLG Foundation, voluta dalla famiglia per aiutare chi soffre di questa patologia. ⁣

"Venerdì scorso, 28 febbraio, in occasione del "Rare Disease Day", il nostro amato figlio ci ha chiamato nella sua stanza per parlargli un'ultima volta – si legge sui social –. Frederik ha trovato la forza e il coraggio di dire addio a ciascuno di noi a turno: suo fratello Alexander; sua sorella Charlotte; me; i suoi tre cugini, Charly, Louis e Donall; suo cognato Mansour; e infine, sua zia Charlotte e suo zio Mark. Aveva già detto tutto quello che aveva nel cuore alla sua straordinaria madre, che non lo aveva lasciato da 15 anni. Dopo aver regalato a ciascuno di noi i nostri addii, alcuni gentili, altri saggi, altri istruttivi, nel vero stile di Frederik, ci ha lasciati tutti insieme con un'ultima battuta di famiglia”.

Momenti intimi che i reali di Lussemburgo hanno voluto condividere sui social per dire ad altre famiglie con un paziente in casa che non sono sole, che la battaglia contro la malattia è una battaglia che non conosce frontiere, né tregua, né può prevedere rese da parte dei familiari. E accomuna tutti, ricchi e poveri, di fornte al dolore per una giovane vita spezzata. “Anche nei suoi ultimi momenti, il suo umorismo e la sua sconfinata compassione lo hanno costretto a lasciarci con un'ultima risata... per tirarci su il morale a tutti” si legge ancora nel post.

L’ultimo toccante ricordo è del padre di Frederik, il principe Robert che racconta: "L'ultima domanda di Frederik a me, prima delle sue altre osservazioni, è stata: ‘Papà, sei orgoglioso di me?’ Era riuscito a malapena a parlare per diversi giorni, quindi la chiarezza di queste parole era tanto sorprendente quanto il peso del momento era profondo. La risposta era molto facile e l'aveva sentita così tante volte... ma in quel momento, aveva bisogno di rassicurazioni sul fatto di aver dato tutto ciò che poteva nella sua breve e meravigliosa esistenza e che ora poteva finalmente andare avanti”.