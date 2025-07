Terremoto in Kamchatka, è il sesto più forte mai registrato. Cosa possiamo aspettarci ora

Roma, 30 luglio 2025 – Nella notte italiana (era l’1.25), le ore 8.24 in Russia la terra è stata squassata da uno dei terremoti più forti mai registrati sul pianeta. Una scossa di magnitudo 8.8 ha colpito l'estremo oriente russo innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste, dalle Hawaii al Giappone. Il sisma, registrato al largo di Petropavlovsk, nella penisola russa della Kamchatka, è uno dei 10 più forti mai registrati.

Mappa terremoto 8.8 in Kamchatka

Almeno 36 scosse di assestamento sono state registrate al largo della Kamchatka dopo il sisma di magnitudo 8.8 che ha fatto scattare l'allerta tsunami. Lo riporta il sito dell'Istituto geofisico statunitense Usgs. La magnitudo delle scosse successive varia da 4.7 a 6.9. Secondo il servizio meteorologico del Giappone il rischio tsunami è destinato a durare più di 24 ore.

Secondo gli ultimi dati forniti dall'Istituto di geofisica americano (Usgs), la magnitudo di questo terremoto è stata ricalcolata in 8.8 sulla scala Richter, collocando questo evento tra i sei più potenti mai registrati sul pianeta. Il sisma si è verificato all’1.25 ora italiana, a una profondità di 20,7 chilometri, a circa 126 km da Petropavlovsk-Kamchatsky, la capitale della regione. In pochi minuti, le reti mondiali di monitoraggio sismico hanno confermato l'entità del fenomeno. In una regione scarsamente popolata, ma altamente monitorata dai sismologi, questo sisma, di una portata senza precedenti in questa zona dal 1952, ha fatto entrare la Kamchatka nella ristretta cerchia delle zone che hanno subito i terremoti più violenti della storia.

L'epicentro del terremoto è più o meno lo stesso della massiccia scossa di magnitudo 9.0 di quell'anno che provocò uno tsunami distruttivo in tutto il Pacifico. I Centri di Allerta Tsunami statunitensi hanno avvertito che onde di oltre tre metri sono possibili lungo alcune coste dell'Ecuador, delle isole Hawaii nordoccidentali e della Russia. Tra uno e tre metri sono possibili lungo alcune coste di Cile, Costa Rica, Polinesia Francese, Guam, Hawaii, Giappone e altre isole e gruppi di isole del Pacifico. Onde fino a un metro sono possibili altrove, tra cui Australia, Colombia, Messico, Nuova Zelanda, Tonga e Taiwan.

Il valore di 8,8 pone la Kamchatka allo stesso livello di terremoti storici, come quello di Esmeraldas, in Ecuador, nel 1906, e quello di Biobio, in Cile, nel 2010, che avevano raggiunto la stessa magnitudo. Il terremoto di questa notte è il più potente osservato dal cataclisma di Tohoku, in Giappone, nel 2011, che aveva colpito la costa giapponese con una magnitudo di 9,1, provocando uno tsunami devastante e un incidente nucleare a Fukushima. La penisola di Kamchatka, una lingua di terra lunga 1.250 chilometri, si trova sulla congiunzione delle placche tettoniche del Pacifico. Un punto di intersezione instabile che la rende uno dei territori più attivi e monitorati del pianeta dal punto di vista sismico e vulcanico. A livello mondiale, solo cinque terremoti registrati nell'ultimo secolo hanno superato quello di questa notte.