Tsunami, sciame sismico, Richter, faglia, Lahar, placca e Ring of Fire: il dizionario dei disastri naturali

ll 30 luglio 2025 un potente terremoto di magnitudo 8,8 ha colpito l’area al largo della penisola di Kamchatka, nella Russia orientale. L’epicentro si trovava a soli ~19 km di profondità: la scossa è stata una delle più intense mai registrate. L’evento ha generato tsunami che hanno scatenato allarmi e evacuazioni in aree costiere di Hawaii, Alaska, Giappone e lungo la costa americana del Pacifico. Nella città di Honolulu, le sirene hanno suonato per allertare la popolazione all’evacuazione: l’impatto delle onde era atteso intorno alle 19:10 ora locale (8:10 in Italia). Ecco un dizionario dei disastri naturali con i termini che negli anni abbiamo imparato a conoscere.

Allerta tsunami nelle Filippine

Terremoto

Una scossa sismica dovuta al rilascio di energia accumulata nella crosta terrestre. Si misura con la scala Richter (magnitudo) e osserva la percezione degli effetti tramite la scala Mercalli. Un terremoto è il risultato di un improvviso rilascio di energia nel sottosuolo terrestre, che fa vibrare la crosta e si propaga sotto forma di onde sismiche. Le faglie – fratture nella crosta terrestre – si muovono perché le placche tettoniche su cui poggiano i continenti si spostano lentamente ma costantemente. Quando la tensione tra due placche diventa troppo alta, l’energia accumulata si libera tutto in una volta, generando un sisma. Alcuni terremoti sono quasi impercettibili, altri devastanti.

Epicentro

L’epicentro è il punto esatto sulla superficie terrestre direttamente sopra l’ipocentro, cioè la zona profonda in cui si verifica materialmente la rottura che causa il terremoto. In altre parole, è il luogo della Terra in cui il sisma si avverte con più intensità. Per esempio, nel terremoto di oggi in Kamčatka, l’epicentro si trovava in mare, al largo della costa e questo ha provocato l’allerta tsunami.

Scala Richter

La Scala Richter misura la magnitudo di un terremoto, cioè la quantità di energia sprigionata nel punto di origine del sisma. È una scala logaritmica: ogni punto in più corrisponde a un’energia circa 30 volte superiore. Non ha un limite massimo teorico, ma nella pratica i valori registrati vanno da poco sopra lo zero fino a magnitudo 9.5, come nel terremoto del Cile del 1960, il più potente mai documentato. La scossa del 30 luglio 2025 ha raggiunto magnitudo 8,8, collocandosi tra i terremoti più intensi degli ultimi decenni. La Scala Richter consente di quantificare la forza oggettiva di un evento sismico, indipendentemente dai danni osservabili in superficie.

Scala Mercalli

La Scala Mercalli descrive l’intensità percepita di un terremoto e i danni osservabili sul territorio, su una scala che va da I (non percepito) a XII (distruzione totale). È una scala soggettiva, perché si basa su testimonianze, effetti visibili e condizioni locali. Nelle grandi scosse, le zone prossime all’epicentro possono raggiungere valori elevati, anche superiori all’VIII grado. Per esempio, una stessa scossa può essere avvertita in modo lieve in una città distante e in modo molto più intenso in una zona vicina all’epicentro, con effetti diversi a seconda del tipo di costruzioni e del terreno.

Tsunami

Con il termine tsunami si indica una serie di onde marine causate da movimenti improvvisi del fondale oceanico, come quelli generati da terremoti sottomarini, frane o eruzioni vulcaniche. Le onde possono attraversare l’oceano a grande velocità (anche 800 km/h) e crescere in altezza man mano che si avvicinano alla costa. Non si tratta di “onde anomale” nel senso comune, ma di veri e propri spostamenti di massa d’acqua. Oggi l’allerta tsunami ha interessato gran parte del Pacifico, dalle isole russe al Giappone, dalle Hawaii all’Alaska.

Placca (tettonica)

La crosta terrestre non è un blocco unico, ma è divisa in enormi segmenti chiamati placche tettoniche. Le placche si muovono lentamente su uno strato più fluido sottostante, in un processo continuo chiamato tettonica a zolle. Le collisioni, le separazioni o gli scorrimenti tra placche sono responsabili di terremoti, eruzioni vulcaniche e formazione di catene montuose. La Kamchatka, per esempio, si trova in una zona ad altissima attività sismica proprio perché è al confine tra la placca pacifica e quella euroasiatica.

Vulcano

Un vulcano è una struttura geologica che permette la fuoriuscita di magma, gas e materiali solidi dall’interno della Terra verso la superficie. I vulcani si formano spesso nelle zone in cui una placca scivola sotto un’altra, fondendosi e generando magma. Alcuni vulcani restano inattivi per secoli, altri sono in costante attività. In Kamchatka, per esempio, si trovano numerosi vulcani attivi che testimoniano la vivacità geologica dell’area.

Magnitudo

Spesso confusa con l’intensità, la magnitudo esprime la quantità di energia rilasciata durante un terremoto. Anche se si continua a parlare comunemente di Scala Richter, oggi la magnitudo viene calcolata con metodi aggiornati, come la magnitudo del momento (Mw).

Faglia

Una faglia è una frattura nella crosta terrestre lungo la quale avviene il movimento delle placche. I terremoti si verificano spesso lungo queste linee di debolezza geologica, come la Faglia di Sant’Andrea in California o la Faglia Nord-Anatolica in Turchia.

Sciame sismico

Sequenza ravvicinata di scosse di terremoto che avvengono nella stessa area geografica. A differenza di una scossa principale seguita da repliche (aftershock), nello sciame non è sempre possibile identificare un evento principale.

Aftershock (scosse di assestamento)

Scosse che seguono un terremoto principale. Possono durare ore, giorni o settimane e causare ulteriori danni, soprattutto se gli edifici sono già compromessi

Zona sismica - Zona a rischio

Classificazione del territorio in base alla probabilità che si verifichi un terremoto. In Italia, per esempio, esistono zone classificate da 1 (alta sismicità) a 4 (rischio molto basso), utili per definire norme edilizie e piani di emergenza.

Eruzione

Il momento in cui un vulcano espelle lava, gas o cenere. Le eruzioni possono essere esplosive o effusive. Quelle esplosive, come quella del Krakatoa nel 1883 o del Vesuvio nel 79 d.C., hanno spesso effetti catastrofici.

Lahar

Flusso di fango vulcanico, composto da cenere, detriti e acqua, che può scendere a grande velocità lungo i fianchi di un vulcano dopo un’eruzione o piogge intense.

Teletsunami (tsunami a distanza)

Un teletsunami è un’onda che viaggia per oltre 1 000 km dal suo punto di origine. Si forma dopo terribili terremoti come quello di oggi e può generare onde significative in aree lontane, anche senza che la scossa sia avvertita localmente.

Stato di emergenza

In Russia è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle isole Curili settentrionali. In Giappone quasi 2 milioni di persone hanno ricevuto ordini di evacuazione tra livelli 4 e 5 (massimo) in oltre 20 prefetture, con rischio di tsunami fino a 3 metri.

Ring of Fire

Spesso menzionato nei report: la zona dell’Anello di Fuoco del Pacifico (Ring of Fire) è una cintura di attività vulcanica e sismica dove si trova Kamchatka. L’area è nota per la sua instabilità geologica e la frequenza di eventi estremi.

Sistema di allerta tsunami (Tsunami Warning System)

Sistema che combina dati sismici e misurazioni mareometriche (come boe DART) per rilevare tsunami in anticipo. Ci sono sistemi regionali in Russia, Giappone e negli Stati Uniti (PTWC e NTWC), in grado di emettere allerte in pochi minuti.