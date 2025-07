Parla Andrius Kubilius, commissario europeo per la Difesa: “Gli eserciti Ue sono al 50% di quanto necessario”

Andrius Kubilius ha dichiarato in un’intervista a Euractiv che le forze armate europee “sono al 50% di ciò che dovremmo avere adesso, secondo gli obiettivi della NATO”, sottolineando l’ampiezza degli investimenti necessari per il riarmo.

La Commissione europea sta elaborando piani per aumentare drasticamente la spesa per la difesa e incoraggiare i Paesi membri a indebitarsi insieme, potenziando i propri programmi di approvvigionamento militare attraverso iniziative come SAFE, che punta a mobilitare 150 miliardi di euro in prestiti.

Attualmente, circa il 40% dei bilanci per la difesa degli Stati membri viene speso per armi prodotte negli Stati Uniti – pari a circa 800 miliardi di euro, ha detto Kubilius. Un calo rispetto al 60% di un anno fa.

“Non posso immaginare che smetteremo completamente di acquistare prodotti americani, ma ridurre quella quota del 10% o del 20% significa che una quantità enorme di denaro resterebbe all’interno dell’industria europea”, ha affermato il commissario.

Kubilius ha espresso l’intenzione di ridurre ulteriormente quella percentuale, orientando i governi a spendere di più con aziende europee: “Se riusciremo a incentivare gli Stati membri a investire maggiormente in prodotti europei, significherà spendere meno per quelli americani, gradualmente”.

La cooperazione per gli acquisti militari tra Paesi membri – uno degli obiettivi principali della Commissione – può contribuire ad abbattere i costi. Ha argomentato Kubilius: “Se gli Stati membri procedono con appalti congiunti, ovvero con contratti più ampi, il prezzo medio di produzione può scendere fino al 70%.”

Per quanto riguarda l’industria europea della difesa, Kubilius ha segnalato che alcune fusioni sono già in corso, e ha affermato che ulteriori operazioni di consolidamento potrebbero contribuire a rendere il settore più competitivo a livello globale.

Kubilius ha dichiarato di voler portare avanti in autunno il progetto per costruire una Unione europea della Difesa, che includa anche Norvegia, Regno Unito e Ucraina. In quell’occasione dovrebbe anche informare i leader europei su cosa sarà necessario fare, da qui al 2030, per rendere le forze armate europee pronte a combattere.

Come parte di questo sforzo, l’ex primo ministro lituano ha citato l’Unione europea dell’Energia come possibile modello per strutturare una difesa comune guidata dall’UE: “Possiamo prendere qualche esempio da quell’esperienza.”

La Commissione ha proposto 131 miliardi di euro per difesa e spazio nel prossimo bilancio 2028-2034, anche se Kubilius non ha fornito una ripartizione dettagliata della spesa, citando negoziati ancora in corso.

Ha aggiunto che tale cifra coprirebbe anche materie prime e altri settori critici.

“Abbiamo le nostre stime su ciò di cui avremmo bisogno idealmente, e i 131 miliardi non sono lontani da quel valore. Ma bisogna comprendere che la maggior parte dei fondi per la difesa proviene dai bilanci nazionali”, ha concluso Kubilius.