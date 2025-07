Lo tsunami in Russia e le onde che hanno viaggiato nel tempo

Mercoledì 24 luglio, alle 11:24 ora locale, un violento terremoto ha scosso la penisola di Kamchatka, in Russia, provocando un’allerta tsunami in tutto il Pacifico. Ore dopo, le prime onde hanno raggiunto le coste delle Hawaii, situate a migliaia di chilometri a est. Ma qui era ancora martedì sera. Un’apparente anomalia temporale che ha una spiegazione affascinante: lo tsunami ha attraversato la linea internazionale del cambiamento di data, viaggiando “indietro nel tempo”.

Soccorsi nelle case in Kamchatka Krai (Ansa)

Quando la geografia sfida il calendario

Sembra un paradosso tratto da Ritorno al Futuro, ma si tratta di pura geografia. La linea internazionale del cambiamento di data (IDL, International Date Line) attraversa l’Oceano Pacifico da nord a sud, separando due fusi orari distanti esattamente 24 ore. Quando qualcosa – come uno tsunami – la oltrepassa da ovest verso est, si ritrova indietro di un giorno rispetto all’ora locale da cui è partito. È ciò che è successo all’onda sismica generata in Kamchatka: partita di mercoledì mattina, è arrivata alle Hawaii che sul calendario erano ancora a martedì sera. Il tempo, insomma, non è cambiato per davvero, ma l’orologio sì.

Onde e orologi: cosa cambia (e cosa no)

Dal punto di vista fisico, lo tsunami ha impiegato circa otto ore per raggiungere le isole hawaiane, viaggiando a una velocità media di 800 km/h, del tutto simile a quella di un jet. Il fatto che sia arrivato “il giorno prima” ha a che fare solo con la convenzione umana del tempo e con la posizione dei continenti sulla mappa. Tuttavia, il fenomeno è un perfetto esempio di come il nostro modo di misurare il tempo sia strettamente legato alla geografia politica e non sempre così lineare. Al di là della curiosità, episodi come questo sono importanti anche per la comunicazione dei rischi: in caso di emergenze globali, sapere che un’onda può arrivare “ieri” non è solo bizzarro, ma potenzialmente vitale per le allerte internazionali.

Un promemoria (cronologico) del nostro mondo interconnesso

Il caso Kamchatka–Hawaii diventa così un simbolo curioso e potente del nostro pianeta: un luogo dove le onde viaggiano a grande velocità, le giornate si sovrappongono e la percezione del tempo cambia a seconda di dove ti trovi. Un memento che, pur nell’era dei satelliti e della sorveglianza globale, la Terra resta un corpo in rotazione, con regole a volte sorprendenti. E che in certi casi, come questo, anche un’onda può arrivare… ieri.