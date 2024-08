Kiev: un altro ponte distrutto nel Kursk. Esplosione sfiora la centrale di Zaporizhzhia

08:46

Raid russo nel Kursk, Kiev: "Abbattuti 8 droni e 5 missili"

Le forze di difesa ucraine hanno abbattuto otto droni d'attacco Shahed russi e cinque missili la scorsa notte e stamattina: lo ha annunciato su Telegram il comandante dell'aeronautica militare ucraina, il tenente generale Mykola Oleshchuk, riferisce Ukrinform. Secondo l'alto ufficiale, nella notte del 18 agosto i russi hanno attaccato l'Ucraina con missili balistici lanciati dalle regioni russe di Kursk e Voronezh, missili da crociera e droni d'attacco Shahed lanciati dalla regione di Kursk. In totale, i sistemi dell'aeronautica hanno rilevato 16 bersagli aerei: un missile balistico Iskander-M, due missili balistici KN-23, due missili guidati Kh-59, tre missili da crociera, otto droni d'attacco Shahed-131/136. Le forze missilistiche antiaeree dell'aeronautica, i gruppi di tiro mobili delle Forze di difesa ucraine e le unità EW hanno abbattuto 13 obiettivi aerei nelle regioni di Kiev, Sumy e Poltava: due missili balistici KN-23, tre missili da crociera, otto droni d'attacco Shahed-131/136. Il resto dei missili che non erano inclusi nelle statistiche di quelli abbattuti non hanno raggiunto i loro obiettivi previsti, ha spiegato Oleshchuk. Non ci sarebbero state vittime.