Il piano europeo da 150 miliardi per la difesa si arena sui limiti ai produttori extra-UE

La proposta di un programma di prestiti per la difesa dell’Unione europea da 150 miliardi di euro, il Security Action for Europe (SAFE), risulta ancora bloccata da negoziati su quanto i produttori di armi esterni all’UE potrebbero ottenere in base ai termini dell’accordo.

Questo punto critico ha alimentato un dibattito politico che è stato affrontato martedì dai ministri delle Finanze dell’UE riuniti a Bruxelles.

Anche se i Paesi terzi potranno aderire al programma se hanno sottoscritto un patto di difesa con l’UE, finora gli ambasciatori non sono riusciti a trovare un accordo sulle condizioni precise per consentire alle aziende di difesa esterne al blocco di ottenere contratti nell’ambito del programma SAFE.

La proposta iniziale della Commissione europea prevedeva che almeno il 65% del valore dei prodotti militari acquistati nell’ambito del programma dovesse essere prodotto nell’UE, in Norvegia o in Ucraina.

Restano tuttavia aperte le questioni relative al conteggio della spesa con i subappaltatori e alle condizioni per la concessione dell’accesso alle industrie della difesa dei Paesi terzi che stipulano accordi commerciali bilaterali con l’UE.

Alcuni Paesi dell’UE stanno facendo pressioni per prorogare la scadenza proposta per la spesa dei fondi SAFE, ha dichiarato a Euractiv una persona che ha familiarità con la questione.

“Ci sono alcuni Paesi che preferirebbero avere un po’ più di flessibilità” nell’includere i produttori di armi stranieri nel programma, ha dichiarato martedì il ministro delle Finanze polacco Andrzej Domański dopo una riunione dei ministri delle Finanze dell’UE a Bruxelles. “C’è anche una discussione sui tempi”.

Gli ambasciatori dei Paesi dell’UE a Bruxelles si incontreranno di nuovo mercoledì per avere un altro scambio di opinioni basato sulle ultime indicazioni dei ministri e su una nuova proposta di compromesso della Polonia, che detiene la presidenza del Consiglio e presiede i negoziati.

La Polonia spera ancora di trovare un accordo finale entro la fine del mese.

A chi andranno i contratti?

Durante la riunione di martedì, tutti i ministri hanno confermato il loro sostegno alla proposta generale.

Ma i negoziati si sono rivelati difficili per quanto riguarda i dettagli.

Una questione fondamentale è a quali condizioni i Paesi che hanno accordi commerciali con l’UE nel settore della difesa – di cui il Regno Unito finora non dispone – potrebbero assicurarsi un ulteriore accesso ai contratti di appalto per le loro aziende del settore.

La proposta della Commissione lo consentirebbe, ma non è chiaro come ciò influirebbe sulla ripartizione 65% Europa – 35% Paesi terzi.

La bozza di testo presentata dalla presidenza polacca del Consiglio la scorsa settimana, visionata da Euractiv, si limitava a segnalare che gli accordi bilaterali tra la Commissione e i Paesi stranieri dovevano specificare la quota di ciascuna parte e i luoghi di produzione.

I dettagli degli accordi bilaterali saranno probabilmente diversi da Paese a Paese, ha dichiarato a Euractiv una persona vicina al dossier.

Ciò darebbe alla Commissione un ampio potere di decidere le condizioni di partecipazione con un Paese terzo, ma solleva anche la possibilità di pressioni e lobby da parte dei Paesi dell’UE per allentare le condizioni.

Un altro punto chiave del dibattito resta il modo in cui considerare i subappaltatori coinvolti negli accordi di difesa, e se il lavoro subappaltato dalle aziende di difesa europee a imprese al di fuori dell’UE debba essere considerato straniero o europeo.

Le aziende sono considerate subappaltatori se contribuiscono al 15% o meno del valore del prodotto e, in base al testo attuale, in genere non verrebbero conteggiate separatamente come spese per i Paesi terzi.

Diversi Paesi dell’UE vogliono aumentare questo limite per consentire a un maggior numero di industrie esterne di partecipare al mix.

La formulazione finale potrebbe decidere il coinvolgimento dell’industria della difesa britannica, americana e turca negli appalti finanziati dal programma.

Contrariamente alla proposta di regolamento, il Consiglio ha rivendicato il diritto di avere l’ultima parola sull’attuazione.