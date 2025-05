Paragon: PPE ed ECR bloccano le testimonianze delle vittime

Il Partito Popolare Europeo (PPE) e il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) – che comprende il partito di estrema destra Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni – hanno bloccato gli sforzi per ascoltare le testimonianze delle vittime di spyware, anche se il numero di casi confermati continua a crescere e l’attività di spyware viene rilevata in più Paesi europei, ha dichiarato Saskia Bricmont, eurodeputata verde del Belgio.

Questa mossa arriva dopo che all’inizio del mese è stato rivelato che Ciro Pellegrino, caporedattore di Napoli per Fanpage è stato preso di mira con un sofisticato “spyware mercenario”, secondo una notifica ricevuta da Apple.

Pellegrino è la sesta persona in Italia che si ritiene sia stata presa di mira con un software di spionaggio presumibilmente utilizzato da attori statali, dopo il suo caporedattore, Francesco Cancellato, e altri quattro attivisti e membri della società civile.

“Prima dell’inizio della riunione è stato distribuito del materiale – credo da un collega dei Verdi – relativo al caso Paragon spyware”, ha protestato l’eurodeputato italiano Alessandro Ciriani, del partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, durante la sessione di ieri della commissione Libertà civili del Parlamento europeo (LIBE). “Non mi sembra particolarmente appropriato”.

“Sono la persona responsabile della distribuzione di questi volantini”, ha detto irritata Hannah Neumann, eurodeputata tedesca dei Verdi. “Questi volantini mostrano le vittime dello scandalo dello spyware Paragon in Italia. Per ragioni che non capisco, non possono essere presenti sul palco”, ha aggiunto.

“Se oggi abbiamo portato le foto [delle vittime] è perché sono reali. Esistono, e devono anche testimoniare le conseguenze sulla loro vita di essere state spiate”, ha aggiunto Saskia Bricmont. “È una vera e propria vergogna”.

Le rivelazioni di WhatsApp di gennaio hanno confermato che il software di spionaggio utilizzato in Italia e altrove ha preso di mira almeno 90 persone, tra cui giornalisti e attivisti, scatenando uno scandalo che ha scosso il Paese mediterraneo.

Un rapporto pubblicato a marzo da Citizen Lab, un’organizzazione per i diritti umani che dal 2012 indaga sugli abusi di spyware, ha scoperto che Paragon Solutions – l’azienda israeliana dietro lo spyware Graphite usato per colpire Luca Casarini – sembra essere attiva in più Paesi dell’UE di quanto si sapesse in precedenza, compresi Danimarca e Cipro.

“Ho contato almeno 10 europarlamentari che sono stati presi di mira con lo spyware e posso dire che il numero è più grande, probabilmente molto più grande. Non conosciamo nemmeno il numero reale di funzionari degli Stati membri che sono stati violati, solo una frazione di questi posti è pubblica”, ha dichiarato John Scott-Railton, ricercatore senior di Citizen Lab durante la sessione LIBE di ieri.

“I governi europei stanno ovviamente pagando il prezzo di questa inazione con l’erosione della loro sicurezza nazionale. E come se non bastasse, molti degli obiettivi ufficiali non sono mai stati avvisati e non hanno idea di esserlo”, ha continuato.

Helen Charles, Public Policy Director di WhatsApp, ha sottolineato che l’UE non ha ancora intrapreso alcuna azione normativa decisiva per affrontare l’abuso di spyware, nonostante abbia costantemente sottolineato l’importanza della privacy dei dati.

“Questo ha permesso alle aziende produttrici di spyware di operare in una zona grigia con garanzie minime, spesso insufficienti a prevenire gli abusi dei diritti umani, per non parlare del rispetto della legge sulla protezione dei dati”, ha dichiarato.

“Riteniamo essenziale che gli standard di protezione dei dati dell’UE siano applicati e che sia necessaria un’adeguata base legale prima che le aziende possano raccogliere, archiviare o trasmettere i dati dei cittadini dell’UE”.

L’autrice ha aggiunto che l’UE dovrebbe esigere la trasparenza per quanto riguarda i clienti di spyware, richiedendo alle aziende di spyware di conservare le informazioni sui loro clienti e di controllare e fornire i registri delle attività di targeting effettuate attraverso i loro prodotti.