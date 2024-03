Netanyahu operato d’ernia, le redini di Israele vanno al ministro Levin. Bombe sull’ospedale Al-Aqsa a Gaza

Tel Aviv, 31 marzo 2024 – Benjamin Netanyahu lascia temporaneamente le redini di Israele per un problema di salute. Il premier israeliano, 74 anni, stasera sarà operato di ernia. Lo ha reso noto il suo ufficio stampa.

Sarà necessaria un’anestesia generale, fa sapere il suo staff, nel frattempo il ministro della Giustizia Yariv Levin assumerà la carica di capo del governo ad interim, che dovrebbe durare giusto il tempo dell’intervento.

Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele (Ansa)

L’ernia è stata diagnosticata durante un controllo di routine effettuato nella giornata di ieri. Nello scorso mese di luglio, Netanyahu era stato operato al cuore dopo un malore, per l’impianto di un pacemaker. Il ricovero cade in un momento critico per il Paese, impegnato nella sanguinosa guerra a Gaza. Proprio stasera inizierà una quattro giorni di proteste contro il governo di Bibi a Gerusalemme. Agli oppositori del premier si uniranno per la prima volta le famiglie degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre: il fronte dei manifestanti chiede un accordo per il rilascio dei prigionieri e la convocazione di nuove elezioni politiche.

Intanto non si fermano i raid nella Striscia. Un aereo dell'aeronautica israeliana ha bombardato oggi il cortile dell'ospedale dei Martiri di al Aqsa nella città di Deir al Balah, il più importante della zona centrale di Gaza. Ci sarebbero diverse vittime. “Martiri e feriti” tra sfollati e giornalisti, che avevano trovato rifiugio nelle tende fuori dalla struttura, denuncia Hamas. Secondo l’esercito di Tel Aviv l’obiettivo dell’attacco era “un comando operativo” della Jihad. L’ospedale “non è stato danneggiato ed è operativo”.