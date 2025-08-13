11:02

Mosca: "Kiev attaccherà Kharkiv per interrompere i colloqui Putin-Trump"

L'Ucraina "sta preparando una provocazione per interrompere i colloqui russo-statunitensi previsti per il 15 agosto. Immediatamente prima del vertice in Alaska, le forze armate ucraine hanno pianificato un attacco provocatorio su una delle zone residenziali densamente popolate della regione di Kharkiv". Lo riferisce il ministero della Difesa russo. "Secondo le informazioni disponibili ricevute attraverso diversi canali, il regime di Kiev sta preparando una provocazione per interrompere i negoziati russo-statunitensi previsti per il 15 agosto. A tal fine, un gruppo di giornalisti di media stranieri è stato trasportato nella città di Chuguev, nella regione di Kharkiv, da veicoli dell'Sbu lunedì 11 agosto, con il pretesto di 'preparare una serie di interviste sui residenti della città nella zona del fronte'. Immediatamente prima del vertice di venerdì, le forze armate ucraine hanno pianificato un attacco provocatorio con droni e missili contro una delle zone residenziali densamente popolate o un ospedale con un gran numero di vittime civili, che dovrebbe essere immediatamente 'registrato' dai giornalisti occidentali che sono stati inviati", spiega il dicastero.

"A seguito della provocazione del regime di Kiev, tutta la responsabilità dell'attacco e delle vittime civili sarà attribuita alle forze armate russe, al fine di creare un contesto mediatico negativo e le condizioni per interrompere la cooperazione russo-americana sulle questioni relative alla risoluzione del conflitto in Ucraina", si legge nella dichiarazione. "Le provocazioni sono possibili anche in altri insediamenti controllati dal regime di Kiev", conclude la nota.