Zelensky a Berlino per i colloqui prevertice Trump-Putin. Parteciperanno il presidente Usa e Vance

Roma, 13 agosto 2025 – A due giorni dal bilaterale Trump-Putin alla base militare di Anchorage, in Alaska, il clima internazionale è teso. Oggi Zelensky è arrivato a Berlino per partecipare di persona all’incontro pre-vertice organizzato da Merz in videoconferenza con alcuni leader europei e il presidente Donald Trump. I colloqui inizieranno alle 14, mentre dalle 15 interverranno Trump e il vicepresidente Vance.
Mosca intanto soffia sul fuoco: "Kiev attaccherà Kharkiv per interrompere i colloqui Putin-Trump". Il Cremlino accusa l'Ucraina di considerare le trattative di pace "un modo per prolungare le ostilità" e puntato il dito sul recente incontro tra Zelensky e il capo dei servizi di sicurezza ucraini sull'autorizzazione di nuove iniziative militari. "Chiari tentativi di orchestrare nuovi sabotaggi e attacchi terroristici”, accusa la Russia.
L'Ucraina "sta preparando una provocazione per interrompere i colloqui russo-statunitensi previsti per il 15 agosto. Immediatamente prima del vertice in Alaska, le forze armate ucraine hanno pianificato un attacco provocatorio su una delle zone residenziali densamente popolate della regione di Kharkiv". Lo riferisce il ministero della Difesa russo. "Secondo le informazioni disponibili ricevute attraverso diversi canali, il regime di Kiev sta preparando una provocazione per interrompere i negoziati russo-statunitensi previsti per il 15 agosto. A tal fine, un gruppo di giornalisti di media stranieri è stato trasportato nella città di Chuguev, nella regione di Kharkiv, da veicoli dell'Sbu lunedì 11 agosto, con il pretesto di 'preparare una serie di interviste sui residenti della città nella zona del fronte'. Immediatamente prima del vertice di venerdì, le forze armate ucraine hanno pianificato un attacco provocatorio con droni e missili contro una delle zone residenziali densamente popolate o un ospedale con un gran numero di vittime civili, che dovrebbe essere immediatamente 'registrato' dai giornalisti occidentali che sono stati inviati", spiega il dicastero.
"A seguito della provocazione del regime di Kiev, tutta la responsabilità dell'attacco e delle vittime civili sarà attribuita alle forze armate russe, al fine di creare un contesto mediatico negativo e le condizioni per interrompere la cooperazione russo-americana sulle questioni relative alla risoluzione del conflitto in Ucraina", si legge nella dichiarazione. "Le provocazioni sono possibili anche in altri insediamenti controllati dal regime di Kiev", conclude la nota.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino per partecipare di persona alla videoconferenza sul conflitto in Ucraina organizzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della cancelleria presidenziale ucraina. Zelensky prenderà parte alle consultazioni convocate da Merz con alcuni leader europei e con il presidente statunitense Donald Trump in vista dell'incontro di quest'ultimo con l'omologo russo Vladimir Putin venerdì in Alaska. I colloqui inizieranno alle 14 (stessa ora in Italia), mentre dalle 15 interverranno in video il presidente degli Stati Uniti Trump e il vicepresidente James David Vance. È prevista in seguito una nuova sessione di confronto tra i leader europei, senza la presenza statunitense.
Il vice-portavoce del ministero degli Esteri russo, Alexei Fadeyev, ha accusato l'Ucraina di considerare le trattative di pace "un modo per prolungare le ostilità". Fadeyev, in particolare, ha puntato il dito sul recente incontro del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con il capo dei servizi di sicurezza di Kiev, Vasily Malyuk, sull'autorizzazione di nuove iniziative militari. "Ciò equivale chiaramente a tentativi di orchestrare nuovi sabotaggi e attacchi terroristici, anche con l'utilizzo di armi occidentali", ha affermato il funzionario russo, "questo dimostra che il regime di Kiev non ha pensato alla pace e non lo sta facendo ora" ma "considera qualsiasi negoziato un modo per prolungare le ostilità e mantenere il potere". Fadeyev ha poi lamentato che da Kiev non sono ancora giunte risposte alla richiesta russa di creare tre gruppi di lavoro per proseguire il negoziato.