Anchorage, la città del vertice Trump-Putin: da villaggio eschimese ad avamposto blindato

Roma, 13 agosto 2025 – È iniziato il conto alla rovescia per l’attesissimo vertice di Ferragosto tra Donald Trump e Vladimir Putin. La decisione di tenere l’incontro in Alaska è stata preceduta da un lungo tira e molla, la scelta del luogo è stata complicata: il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale contro Putin ha limitato tantissimo il campo.

È per questo che il Cremlino ha rifiutato una tappa europea: da Roma, la prima scelta proposta dalla Casa Bianca, a città come Ginevra e Vienna hanno ospitato gli incontri di leader americani e russi fin dai tempi della Guerra Fredda.

La Casa Bianca ha svelato che la sede dell'incontro di venerdì sarà ad Anchorage, la più grande città dell'Alaska, che si trova sul territorio statunitense e affaccia sulla Baia di Cook. Il bilaterale tra Trump e Putin sarà blindatissimo: si terrà nella base militare di Elmendorf-Richardson, situata nella parte nord della remota città alaskiana, più vicina alla Russia che agli Usa.

A due giorni dal vertice si sa ancora poco sull’agenda e sui dettagli organizzativi, ecco intanto cosa sappiamo di Anchorage e dell’incontro top secret tra i leader più potenti del mondo.

La città di Anchorage vista dal drone

L'autorità per l'aviazione civile americana ha annunciato la chiusura di molti chilometri di spazio aereo attorno alla città di Anchorage, il cui aeroporto e quello della vicina base militare di Elmendorf-Richardson sono gli unici ad avere le caratteristiche per accogliere l'arrivo dei due presidenti e delle loro delegazioni.

Hanno infatti piste di atterraggio in grado di ospitare l'Air Force One e l'aereo presidenziale russo, e si trovano vicino a infrastrutture commerciali e civili che possono ospitare un numero elevato di diplomatici e personale di sicurezza.

Il sito miliitare americano ‘Joint Base Elmendorf-Richardson’ dipende dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il suo quartier generale è situato a Camp H.M. Il sito è nato nel 2010 dall’integrazione tra la base aerea dell’Air Force – Elmendorf Air Force Base dell'USAF – e quella dell'esercito statunitense Fort Richardson Us Army.

L’obiettivo della base è difendere gli interessi Usa nella zona Asia-Pacifico, fornendo unità aeree e militari da inviare in tutto il mondo in caso di attacco. È considerata il simbolo della forza americana, base del Comando Unificato delle Forze armate degli Stati Uniti responsabile per l'area dell'oceano Pacifico e gran parte dell'oceano Indiano.

Secondo quanto riportano i media Usa, citando fonti della Casa Bianca, i funzionari americani impegnati a individuare e prenotare una sede per il vertice hanno scoperto un grosso ostacolo: l'estate è l'alta stagione turistica in Alaska e le opzioni disponibili e attrezzate per ospitare i due leader mondiali erano fortemente limitate.

La prima opzione che era circolata nei giorni scorsi era Fairbanks, la città fondata nel 1902 dall’italiano Felice Pedroni (alias Felix Pedro) che trasformò un avamposto di cercatori in un centro vitale del Grande Nord.

Ma alla fine l'unica città con valide opzioni per il summit sarebbe stata nella zona nord di Anchorage e solo la base Elmendorf-Richardson avrebbe soddisfatto i requisiti di sicurezza per lo storico incontro, sebbene la Casa Bianca sperasse di evitare di ospitare il leader russo e il suo entourage in una base militare statunitense.

Anchorage – toponimo che in inglese significa ancoraggio – è la città più grande dello Stato dell'Alaska, su territorio degli Stati Uniti d'America. Distante quasi 1.400 chilometri dalla capitale Juneau, Anchorage si affaccia sulla Baia di Cook, nella zona centro-meridionale dello stato. È una striscia di terra compresa tra il mare e il Parco di Chugan alle spalle.

È rinomata per i siti culturali – tra cui l'Alaska Native Heritage Center, dove sono esposti oggetti di artigianato tradizionale e repliche di abitazioni dei gruppi indigeni locali – e per le esibizioni di danza. La città è tappa di molti turisti, visto che è il punto di partenza per raggiungere le vicine zone naturali, come le montagne Chugach, Kenai e Talkeetna.

Anchorage è uno snodo commerciale importante, che mette in collegamento la zona centrale e quella occidentale del Paese. Il suo porto navale, infatti, collega la Baia di Cook con il golfo dell'Alaska. Ed è ricca di risorse naturali: il petrolio, il metano e la pesca.

Fino all’inizio del ‘900, Anchorage era un villaggio eschimese chiamato Knik. Nel 1914 il presidente Woodrow Wilson volle la costruzione di un collegamento ferroviario fra il mare e l'interno, l'Alaska Railroad, e nell’anno successivo naque la città di Anchorage. Fu quindi fondata nel 1915 come principale scalo di rifornimento della ferrovia e si sviluppò rapidamente come avamposto nella seconda guerra mondiale, avendovi sede il comando di difesa dell'Alaska.

È sede dell'Università dell'Alaska (creata nel 1954), principale campus nell'ambito del sistema universitario nazionale. La sua attrazione principale è l'Anchorage Museum of History and Art, aperto nel 1968 per festeggiare il centenario dell'acquisizione dell'Alaska dall'Impero russo agli Usa. Grazie alle sue risorse naturali e le infrastrutture strategiche, nella seconda metà degli anni Ottanta la città si è ingrandita moltissimo. L’economia cittadina ha subito anche una recessione economica a causa della contrazione dei prezzi petroliferi.

Il 27 marzo 1964 fu colpita da un violento terremoto che costò la vita a 143 persone. Dopo questa esperienza, l'altezza degli edifici è stata limitata a 21 piani.

Mentre in Alaska andrà in scena il vertice tra Trump e Putin, si terrà in contemporanea una video-call tra leader europei, per monitorare tutti gli sviluppi del summit in Alaska. Donald Trump si è impegnato a chiamarli subito dopo il confronto con il leader del Cremlino per aggiornarli sull'esito. L'obiettivo che Trump si prefigge è la pace in Ucraina, sognando di intestarsi il successo di un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Di fronte a quelle che saranno le richieste e le condizioni poste da Putin, l'incognita resta quella della capacità del presidente americano di favorire un accordo che non rappresenti una disfatta per l'Ucraina. Si parlerà di 'scambio di territori', ha detto più volte il presidente americano. Ma Kiev e gli europei non si fidano e temono che lo scambio significhi solo cessioni a Mosca.

Il nodo delle sanzioni. Trump ha sventolato in più occasioni la possibilità di imporre nuove sanzioni contro Mosca, ma finora non ha agito. Alla scadenza dei dieci giorni concessa a Putin per un cessate il fuoco non ha fatto scattare alcuna punizione, annunciando – in quella che è considerata un'ennesima giravolta – proprio il faccia a faccia con Putin. All’interno del Congresso Usa, la spinta bipartisan per sanzioni più dure contro Mosca si è arenata proprio dopo che Trump aveva lasciato intendere che avrebbe agito da solo. Sullo sfondo anche la speranza di Putin di vedere allentate le misure restrittive già in vigore contro la Russia.

Gli arsenali nucleari. Il summit potrebbe essere l'occasione per riallacciare il dialogo fra Stati Uniti e Russia sulla non proliferazione delle armi atomiche. Al momento è in vigore solo un accordo fra i due Paesi, il New Start, che secondo gli esperti è ormai alle strette e, in ogni caso, destinato a scadere in febbraio. L'ipotesi è quella di un nuovo trattato sugli arsenali nucleari.

Il riavvio degli scambi Usa-Russia. Putin punta con il vertice a un reset dei rapporti con Washington, con alcuni funzionari del Cremlino che hanno evocato di recente potenziali intese con gli Stati Uniti sulle infrastrutture e l'energia nell'Artico. Trump non ha escluso un ritorno alla normalità degli scambi commerciali con la Russia: "Ha un territorio di grande valore, se Putin si dedicasse agli affari invece che alla guerra", ha detto.